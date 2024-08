Các phân tích gần đây cho thấy những loài cá nhỏ cũng có nhiều lợi ích không kém cá lớn như cá ngừ, cá hồi. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Dinh dưỡng Y tế Công cộng đã tìm thấy mối liên hệ đáng kể giữa việc ăn cá nhỏ cả xương và giảm nguy cơ tử vong ở phụ nữ.

Chinatsu Kasahara, Phó giáo sư Đại học Nagoya (Nhật Bản), cho biết: “Mối liên hệ giữa ăn cá nhỏ và giảm nguy cơ tử vong ở phụ nữ nhấn mạnh tầm quan trọng của những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng này trong chế độ ăn của chúng ta”.

Mặc dù nghiên cứu chỉ giới hạn ở Nhật Bản nhưng các nhà khoa học tin rằng kết quả có thể đúng cho người dân trên toàn cầu.

Cá cơm thường xuất hiện trong bữa ăn của người Nhật. Ảnh: Freeacresm

Mối liên hệ giữa cá nhỏ và tuổi thọ

Ăn cá nhỏ là thói quen phổ biến ở Nhật Bản. Phó giáo sư Kasahara hứng thú với nghiên cứu trên bắt nguồn từ sở thích của cá nhân. Ngay từ khi còn bé, cô đã ăn các loại cá này và giờ đây, nấu cho các con.

Để đánh giá mối quan hệ giữa lượng cá ăn vào và tỷ lệ tử vong, Phó giáo sư Kasahara và các đồng nghiệp đã xem xét dữ liệu của 80.000 người Nhật Bản từ 35 tới 69 tuổi (khoảng 34.000 nam giới và 46.000 nữ giới).

Họ đưa ra bảng câu hỏi về tần suất sử dụng thực phẩm để phân tích chế độ ăn của người tham gia, tập trung vào việc mọi người có thường xuyên ăn các loại cá nhỏ hay không.

Trong thời gian nghiên cứu kéo dài 9 năm, gần 2.500 người tham gia đã mất. Trong số đó, gần 1.500 trường hợp liên quan đến ung thư.

Sau khi điều chỉnh các yếu tố như tuổi tác, chỉ số khối cơ thể (BMI), mức tiêu thụ rượu và tần suất hút thuốc, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra mối tương quan đáng kể giữa việc ăn cá nhỏ thường xuyên ở phụ nữ và giảm tỷ lệ tử vong liên quan đến ung thư.

Những phụ nữ ăn cá nhỏ từ 1-3 lần mỗi tháng có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 32% và tỷ lệ tử vong do ung thư giảm 28% so với những người không thường xuyên ăn cá nhỏ. Những người ăn cá nhỏ 1-2 lần mỗi tuần hoặc 3 lần trở lên một tuần đã giảm lần lượt 28% và 31% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân và nguy cơ tử vong liên quan đến ung thư thấp hơn 29% và 36%.

Dữ liệu cho thấy xu hướng tương tự ở nam giới nhưng mối liên hệ không rõ ràng bằng.

Các nhà nghiên cứu chưa rõ lý do cho thực tế trên nhưng họ đưa ra giả thuyết rằng có thể do quy mô mẫu nam giới trong nghiên cứu nhỏ hơn và một số yếu tố như khẩu phần cá không được tính toán rõ ràng.

Cá mòi nhỏ nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Ảnh: Discouts

Cá nhỏ, lợi ích lớn

Trong khi đó, ở các nước phương Tây, cá nhỏ thường không được đánh giá cao. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Sharon Palmer nói với Health: “Chúng ta thường đánh giá thấp những loại cá này và ưa chuộng loại to hơn. Hiện nay, rất nhiều nguồn cung cá nhỏ trên thế giới đang được sử dụng làm bột cá cho nuôi trồng thủy sản”.

Nhưng cá nhỏ rất giàu chất dinh dưỡng vì mọi người thường ăn nguyên con. Đầu, xương và nội tạng của cá nhỏ giàu canxi, vitamin D và vitamin A. Chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Roxana Ehsani thông tin: “Những loại cá nhỏ hơn như cá mòi và cá cơm là nguồn dinh dưỡng phong phú như axit béo omega-3 và protein”.

Các vi chất dinh dưỡng trong cá nhỏ đã được chứng minh hỗ trợ sức khỏe xương, miễn dịch, tim, cơ, da và trao đổi chất. Chúng cũng có thể làm giảm tình trạng viêm của cơ thể - yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và hen suyễn.

Chuyên gia Palmer bổ sung: “Thêm vào đó, những loại cá này dồi dào hơn, chứa ít độc tố môi trường hơn”.