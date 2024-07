Theo Tiến sĩ Majid Basit, bác sĩ tim mạch tại Bệnh viện Memorial Hermann Sugar Land ở Texas (Mỹ), một tách cà phê nóng chứa nhiều chất dinh dưỡng chống lại bệnh tật hơn cà phê đá. Ngoài ra, hương thơm cà phê nóng đã được chứng minh có tác dụng cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác mệt mỏi.

Cà phê nóng có nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Ảnh minh họa: AI

Tiến sĩ Basit nói với HuffPost: “Cà phê nóng đã được chứng minh là có lượng chất chống oxy hóa cao hơn”. Chất chống oxy hóa là các phân tử tấn công gốc tự do - những hợp chất không ổn định làm tăng stress oxy hóa khắp cơ thể. Quá nhiều stress oxy hóa có thể gây tổn hại cho tế bào và dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài như bệnh tim, Alzheimer, suy thận và thậm chí một số dạng ung thư.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Scientific Reports ghi nhận cà phê nóng có hàm lượng chất chống oxy hóa cao hơn so với pha lạnh. Lý do là pha cà phê bằng nước nóng sẽ chiết xuất nhiều chất dinh dưỡng từ hạt hơn so với nước lạnh.

Các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa khác bao gồm quả mọng (dâu, nho), trà xanh, chocolate đen, đậu và atiso...

Một số phân tích cho thấy cà phê nóng có thể giúp bạn tăng thêm năng lượng. Theo Hiệp hội Hóa học Mỹ, phương pháp pha cà phê nóng dẫn đến lượng caffeine cao hơn một chút so với pha lạnh.

Thậm chí việc ngửi một chút cà phê nóng cũng có thể khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn. Nghiên cứu đăng trên tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm cho thấy một ngụm cà phê nóng có thể làm giảm mức độ mệt mỏi và căng thẳng.

Nghiên cứu năm 2021 cho thấy những người hít mùi cà phê trước khi tiến hành các thủ thuật nha khoa thoải mái hơn và ít lo lắng.

Cà phê đá có tác dụng giải nhiệt mùa hè. Ảnh minh họa: AI

Tuy nhiên, cà phê đá hoặc ủ lạnh vẫn có một số lợi ích. Ví dụ, cà phê lạnh có xu hướng ít axit hơn cà phê nóng, vì nhiệt làm tăng hàm lượng axit. Đồ uống có tính axit cao hơn có thể làm đảo lộn các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của bạn, dẫn đến rối loạn tiêu hóa.

Tiến sĩ Eva Cwynar, một nhà nội tiết học người Mỹ, nói với First for Women: “Cà phê có tính axit làm đảo lộn hệ thực vật đường ruột tự nhiên khiến bạn cảm thấy uể oải”.

Cà phê ủ lạnh cũng được chứng minh có chứa hàm lượng magie và chất chống oxy hóa cao hơn được gọi là axit chlorogen. Những chất này có thể điều chỉnh lượng đường trong máu và hạ huyết áp, làm giảm nguy cơ phát triển bệnh tim.

Theo chuyên gia về cà phê Jordan Karchner, cà phê ủ lạnh chứa ít caffeine hơn tốt cho những ai thực sự thèm tách cà phê thứ hai nhưng nhạy cảm với caffeine.