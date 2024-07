Theo báo cáo của Mayo Clinic, cứ 10 người thì có một người sẽ phải chịu đựng tình trạng sỏi thận trong đời. Sỏi thận gây ra những cơn đau nhói và dữ dội cho người bệnh.

Đó là những tinh thể nhỏ được tạo thành từ các khoáng chất và muối. Mặc dù khó xác định chính xác nguyên nhân gây ra bất ổn này nhưng bạn có thể tìm ra manh mối bằng cách xem xét mình mắc loại sỏi nào - canxi, axit uric, struvite và cystine.

Có quá nhiều canxi oxalate hoặc canxi phốt phát trong cơ thể có thể dẫn đến sỏi canxi (chiếm đa số ca bệnh). Trong khi đó, sỏi axit uric do không đào thải hết purine khỏi cơ thể. Sỏi struvite hình thành do nhiễm khuẩn đường ruột trong khi trong khi sỏi cystine do cystine ít hòa tan nên dễ đọng lại trong thận.

Theo Health Digest, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng giúp giảm nguy cơ sỏi thận. Một trong những thực phẩm hữu ích là chuối.

Bạn nên ăn 1-2 quả chuối mỗi ngày. Ảnh minh họa: AI

Có một số lý do khiến loại trái cây phổ biến này ngăn ngừa sỏi thận. Trong thành phần của chuối có rất nhiều kali, vitamin B6 và magiê. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, một quả chuối cỡ vừa (118g) có 422mg kali, 0,433mg vitamin B6 và 31,9mg magie.

Kali có tác dụng ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Theo nghiên cứu của Mayo Clinic, chế độ ăn ít canxi và ít kali được cho là yếu tố nguy cơ khiến sỏi thận tái phát. Ăn đủ canxi và kali thậm chí còn quan trọng hơn so với việc uống nước.

Vai trò của vitamin B6 trong ngăn ngừa sỏi thận rất đa dạng. Các nhà khoa học đã tìm thấy mối liên hệ giữa tình trạng thiếu vitamin B6 và quá trình phát triển sỏi thận canxi oxalate. Trên thực tế, thiếu hụt vitamin B6 cũng liên quan đến tổn thương thận, theo nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Reviews Urology.

Một số phân tích ghi nhận magie có thể ngăn chặn sự kết tinh canxi oxalate trong nước tiểu.

Ngoài ngăn ngừa sỏi thận, chuối còn chứa hàm lượng chất xơ lớn thúc đẩy quá trình tiêu hóa đồng thời bảo vệ trái tim. Nguồn chất dinh dưỡng trong chuối cung cấp năng lượng khi bạn cần phục hồi sức khỏe. Chất điện giải (kali và phốt pho) có thể hỗ trợ chức năng cơ và các quá trình khác của cơ thể.

Nếu tổn thương thận không phải là vấn đề đáng lo ngại, bạn có thể thêm chuối vào chế độ ăn uống của mình - đây là loại trái cây được dung nạp tốt. Bạn có thể ăn khoảng 1-2 quả chuối mỗi ngày.

Tuy nhiên, với người bị bệnh liên quan tới thận, ăn quá nhiều chuối sẽ không tốt. Khi thận không hoạt động như bình thường, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc đào thải lượng kali dư ​​thừa ra khỏi hệ thống.

Điều này có thể dẫn đến một loạt các biến chứng như tim đập nhanh, buồn nôn, suy nhược, chuột rút, khó thở và đau ngực. Tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh thận, người mắc nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn ăn chuối.