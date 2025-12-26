Theo Nghị định 119/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, chủ phương tiện phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông được kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Người dân cần một phương thức “đỡ phải lo” khi qua trạm thu phí

Chia sẻ về việc chần chừ trong việc liên kết phương thức thanh toán, ông Trần Văn T. (tỉnh Hưng Yên) cho biết: “Nhiều người không thạo công nghệ nên chỉ cần một bước lỗi, là không biết cách xử lý các bước tiếp theo. Các anh em cũng sợ tình trạng lừa đảo mạng, nên khi thấy link hướng dẫn cũng là không dám vào, toàn phải nhờ người quen hoặc ra đến trạm thu phí mới biết làm đúng hay sai”.

Thực tế này phản ánh một tâm lý phổ biến. Không ít tài xế, đặc biệt là người lớn tuổi, lo ngại việc liên kết tài khoản sẽ dẫn đến rủi ro bị trừ tiền ngoài ý muốn, bị lộ thông tin cá nhân hoặc gặp sự cố nhưng không biết nhờ ai hỗ trợ.

Trước tình trạng hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc người dân cảnh giác với những thao tác liên quan đến tài chính là điều dễ hiểu

Việc phải thường xuyên kiểm tra số dư, nạp tiền trước mỗi chuyến đi cũng khiến nhiều tài xế cảm thấy bất tiện, nhất là khi phát sinh những chuyến đi ngoài kế hoạch. Trong bối cảnh đó, nhu cầu về một phương thức thanh toán đủ linh hoạt để có “nguồn tiền dự phòng” khi tài khoản không đủ tiền trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Yếu tố bảo mật cũng đóng vai trò then chốt. Người dùng cần biết rõ tiền được trừ khi nào, vì sao bị trừ và có thể tra cứu, đối soát dễ dàng nếu xảy ra sự cố.

Viettel Money và ePass - Lời giải cho những trăn trở của tài xế

Trong bức tranh đó, Viettel Money đang được nhiều chủ phương tiện lựa chọn khi liên kết tài khoản giao thông ePass, bởi ứng dụng này đáp ứng đồng thời các yêu cầu về chi phí, kỹ thuật và trải nghiệm người dùng.

Trước hết, người dùng ePass khi liên kết tài khoản giao thông với Viettel Money không phải trả phí kết nối, phí duy trì hay phí giao dịch khi thanh toán qua trạm thu phí không dừng.

Về mặt kỹ thuật, Viettel Money đáp ứng chuẩn tốc độ xử lý giao dịch dưới 200 mili-giây theo yêu cầu của hệ thống thu phí ETC, bảo đảm phương tiện lưu thông qua trạm không bị gián đoạn.

Đáng chú ý, Viettel Money còn phát triển các giải pháp hỗ trợ trực tiếp cho các nhu cầu dự phòng tài chính của khách hàng ePass. Mới nhất là tính năng Nạp tiền tự động, cho phép Viettel Money tự động theo dõi số dư và nạp từ ngân hàng liên kết khi tài khoản xuống dưới hạn mức đã đặt, đảm bảo dòng tiền luôn sẵn sàng cho các giao dịch qua trạm ETC.

Bên cạnh đó, Viettel Money triển khai Ví trả sau dành riêng cho khách hàng ePass - một “nguồn tiền dự phòng” giúp xử lý linh hoạt các tình huống ngoài dự tính. Khi số dư trong Viettel Money không đủ để trả phí qua trạm, hệ thống sẽ tự động “trượt” sang trích tiền từ Ví trả sau để xử lý giao dịch, giúp phương tiện vẫn được phép qua trạm mà không gây gián đoạn lưu thông.

Hiện tại Ví trả sau của Viettel Money không phát sinh bất khoản phí nào trong 3 tháng đầu tiên, kể cả phí mở ví, phí duy trì tài khoản hay phí giao dịch.

Ở góc độ an toàn, Viettel Money áp dụng công nghệ định danh điện tử eKYC đạt chuẩn ISO quốc tế, cùng hệ thống bảo mật dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt Luật An ninh mạng và Quyết định 1813/QĐ-TTg năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Song song với giải pháp công nghệ, hệ thống ePass và Viettel Money cũng triển khai mạng lưới hỗ trợ trực tiếp tại hơn 1.400 điểm dịch vụ trên toàn quốc. Các kênh truyền thông chính thức của Viettel Money cũng thường xuyên cập nhật hướng dẫn, giúp người dùng tránh rơi vào bẫy lừa đảo từ các đường link không rõ nguồn gốc.

Trên thực tế, không ít chủ phương tiện cho rằng chỉ khi nào có nhu cầu đi cao tốc mới cần liên kết phương thức thanh toán cho tài khoản giao thông. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý và đơn vị vận hành khuyến nghị người dân nên chủ động hoàn tất việc liên kết từ sớm, thay vì chờ đến lúc phát sinh nhu cầu di chuyển.

Trong những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao, như dịp Tết Dương lịch hay các kỳ nghỉ lễ, chỉ một phương tiện gặp trục trặc thanh toán tại trạm cũng có thể gây ách tắc dây chuyền cho cả tuyến đường.

Minh Hoà