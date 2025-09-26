Sau bài phản ánh của VietNamNet “Doanh nghiệp vận tải loay hoay 'ngóng' hướng dẫn nâng cấp tài khoản giao thông”, Cục Đường bộ Việt Nam đã có thông tin chính thức.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, hiện mới chỉ có 10% tài khoản thu phí của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trao đổi với VietNamNet, ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác quốc tế (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đến nay đã có khoảng 3 triệu trong tổng số 5,8 triệu tài khoản thu phí thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, có khoảng 18 nghìn trong tổng số 180 nghìn tài khoản thu phí của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi.

“Con số trên cho thấy hiện nay mới có khoảng 50% tài khoản thu phí đã chuyển đổi sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, chỉ khoảng 10% tài khoản thu phí của doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi.

Qua rà soát đối với các phương tiện phát sinh giao dịch trong tháng 9/2025 cho thấy có khoảng 900 nghìn tài khoản thu phí có phát sinh giao dịch nhưng chưa thực hiện chuyển đổi tài khoản”, ông Toàn thông tin.

Nhân viên VETC hỗ trợ khách hàng chuyển đổi tài khoản giao thông. Ảnh: Thanh Huyền

Ông Toàn cảnh báo, những xe chưa chuyển đổi sẽ giống như các xe chưa có tiền trong tài khoản, nên khi qua trạm sẽ không thể thanh toán. Do đó, với tỷ lệ chuyển đổi thấp như hiện nay, nguy cơ ùn tắc tại trạm thu phí là rất lớn.

“Hiện Cục đang chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ tập trung tuyên truyền, thực hiện chuyển đổi đối với 900 nghìn phương tiện nêu trên”, ông Toàn cho biết.

Gỡ rối cho doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp khi chuyển đổi tài khoản giao thông kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ví điện tử, thẻ tín dụng, ủy nhiệm chi, ông Toàn thừa nhận “khó khăn hơn so với phương tiện của cá nhân”.

Nguyên nhân, theo ông Toàn, là do ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi, gây khó khăn trong việc kết nối tài khoản giao thông.

“Thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1-2%) nên gây tốn kém. Còn phương án ủy nhiệm chi (tài khoản thanh toán được chủ phương tiện ủy nhiệm trích chi khi phát sinh giao dịch) kết nối với tài khoản giao thông chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng (<200ms)”, ông Toàn cho hay.

Để khắc phục những bất cập này, các nhà cung cấp dịch vụ đã đưa ra giải pháp kết nối qua tài khoản cá nhân, thông qua ủy quyền của doanh nghiệp cho tài xế. Đây là một lựa chọn để doanh nghiệp cân nhắc thực hiện.

Tuy nhiên, ông Toàn thừa nhận “giải pháp này cũng có một số hạn chế như phản ánh của bài báo. Cụ thể, khi lái xe tự quản lý tài khoản có thể xảy ra tình huống nghỉ việc đột xuất hoặc tiêu hết số tiền công ty đã nạp trước. Do đó, doanh nghiệp buộc phải giữ quyền quản lý tài khoản giao thông của lái xe, nhưng điều này khiến nhiều tài xế không muốn cung cấp hồ sơ cá nhân để lập tài khoản giao thông.

“Trước những khó khăn này, chúng tôi đang chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ chủ động cung cấp ví điện tử doanh nghiệp; đồng thời phối hợp với các ngân hàng để tối ưu quy trình xử lý ủy nhiệm chi, nhằm rút ngắn thời gian, đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng. Dự kiến trong tháng 10/2025, các nhà cung cấp dịch vụ thu phí sẽ hoàn thiện giải pháp này để cung cấp rộng rãi”, ông Toàn thông tin.