Theo cáo buộc, từ năm 2020, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1979, ở Hà Nội) thành lập Công ty TNHH Multimedia Ngọc Việt và Công ty TNHH Ngọc Việt Corporation, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, biểu diễn nghệ thuật, sáng tạo và giải trí.

Trong quá trình hoạt động, hai công ty của bà Hà nhiều lần bị Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Việt Nam kiện do vi phạm quyền tác giả, tác quyền.

Tháng 10/2024, bà Hà tiếp tục thành lập Công ty TNHH Ngọc Việt Education (gọi tắt là Công ty Ngọc Việt), giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực sáng tác nghệ thuật, tổ chức sự kiện, giáo dục và giải trí.

Khoảng tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt bắt đầu triển khai các bước tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật “Về đây bốn cánh chim trời”, mở bán vé từ ngày 11/10/2025.

Bị cáo Hà tại tòa. Ảnh: HM

Trong quá trình chuẩn bị chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đã yêu cầu Công ty Ngọc Việt thực hiện các thủ tục liên quan. Tuy nhiên, bà Hà không ký hợp đồng và chưa thanh toán tiền sử dụng quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc dự kiến biểu diễn.

Theo cáo buộc, do chưa được cấp quyền tổ chức biểu diễn, Công ty Ngọc Việt không được phép sử dụng 24/31 tác phẩm của 3 nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Phạm Duy trong chương trình.

Dù vậy, bà Hà vẫn chỉ đạo chuẩn bị cho chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”.

Gây thiệt hại cho 704 khán giả mua vé

Theo cáo buộc, Công ty Ngọc Việt không có khả năng tài chính để thanh toán đủ 80% giá trị hợp đồng cho ông Vũ Quang Trung và dàn nhạc trước khi chương trình diễn ra. Bà Hà biết rõ nếu ông Trung và dàn nhạc không tham gia, chương trình không thể tổ chức.

Khoảng 11h ngày 28/12/2025, bà Hà và ông Trung thống nhất không thể tổ chức chương trình. Sau đó, thông tin hủy chương trình được thông báo trên các nhóm Zalo nội bộ, gồm nhóm bán vé và nhóm ekip tổ chức, đồng thời yêu cầu dừng bán vé.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, dù biết chương trình không đủ điều kiện tổ chức, bà Hà bị cáo buộc không thông báo cho những người đã mua vé mà vẫn chỉ đạo nhân viên tiếp tục bán vé. Trước giờ biểu diễn, bị cáo còn chỉ đạo nhân viên mở cửa đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh.

Đến 20h30, khi toàn bộ khán giả đã có mặt chờ chương trình, bà Hà mới đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo hủy show với lý do bất khả kháng. Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, phẫn nộ.

Cáo buộc xác định hành vi của bị cáo gây thiệt hại cho 704 khán giả mua vé, với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; đồng thời ảnh hưởng đến uy tín của một số đơn vị đối tác và gây tổn hại tinh thần đối với những khán giả yêu mến các tác giả, tác phẩm, ca sĩ trong chương trình.

Tại phần thủ tục, do nhiều bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Phiên tòa dự kiến được mở lại vào sáng 27/8.