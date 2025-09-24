XEM VIDEO: Ngay từ sáng sớm có hàng chục bệnh nhân tán sỏi đến khám miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên

Bố trí gần 30 người khám cho bệnh nhân

Sáng 24/9, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên đã tổ chức khám bệnh miễn phí ngày đầu tiên cho 255 bệnh nhân bị "kê khống" tán sỏi. Theo lịch, đợt khám này diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 3/10.

Ghi nhận của VietNamNet cho thấy, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều bệnh nhân ở khu vực các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng tập trung ở hành lang khu vực nhà A để khám bệnh.

Ngay khi bước vào cổng, bệnh nhân đã được các nhân viên hướng dẫn đưa lên khu vực phòng khám. Việc khám bệnh cũng được các bác sĩ chuyên môn làm rất kỹ cho từng trường hợp.

Phòng khám bệnh cho 255 người tán sỏi. Ảnh: Hải Dương

Chị Ngô Hà Thúy Ngân, nhân viên phòng Điều dưỡng cho biết, tính đến 11h30 trưa cùng ngày đã có hơn 50 bệnh nhân tán sỏi đến khám. Những bệnh nhân đến nơi sẽ được ghi tên và hướng dẫn lên phòng để khám.

"Ngoài ra có một số người không nằm trong danh sách 255 bệnh nhân tán sỏi nhưng bệnh viện vẫn chỉ đạo hướng dẫn lên khám bình thường", chị Ngân thông tin thêm.

Một lãnh đạo phòng Điều dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cũng cho biết, để phục vụ việc khám bệnh nhanh nhất, thuận lợi nhất cho người dân, bệnh viện đã bố trí 7 bác sĩ từ các bệnh viện ngoài về. Trong đó, bố trí 3 bác sĩ thường xuyên ở khu vực khám, nếu đông bệnh nhân sẽ tăng cường thêm.

Ngoài ra, bệnh viện còn bố trí gần 20 người ở nhiều bộ phận để phục vụ và hướng dẫn khám cho bệnh nhân.

Nói về việc hỗ trợ bệnh nhân, một lãnh đạo phòng Tài chính kế hoạch của Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho biết, đơn vị sẽ hỗ trợ tiền xe cả đi lẫn về theo giá thị trường cho tất cả 255 bệnh nhân tán sỏi.

Tán sỏi nhiều lần vẫn bị cơn đau hành hạ

Ông Hồ Xuân Thường (65 tuổi), trú tại xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk, cho biết, trong năm 2024, ông đã tán sỏi 3 lần, nội soi bàng quang 2 lần tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Tuy nhiên, sáng nay đi khám vẫn phát hiện bị ứ nước bên trong.

Ông Hồ Xuân Thường (áo xanh) đã 3 lần tán sỏi nhưng vẫn không khỏi bệnh. Ảnh: Hải Dương

"Hiện tại tôi vẫn đang rất đau ở khu vực thắt lưng và không biết có còn sỏi hay không. Sau khi nghe thông tin trên báo chí, tôi đã đi khám lại để có hướng điều trị tiếp theo. Tôi và hầu hết các bệnh nhân đang rất bức xúc vì cách chữa bệnh không hiệu quả này của bác sĩ", ông Thường cho biết.

Tương tự, ông Lên Văn Nam (45 tuổi), trú ở xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk cũng cho biết, từ tháng 4 đến tháng 10/2024, ông đã tán sỏi 2 lần ở Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên. Cả 2 lần đều được bác sĩ Lê Xuân Vinh thực hiện. Tuy nhiên, việc tán sỏi này gần như không hiệu quả.

"Sau khi tán sỏi xong, khoảng 10 ngày sau thì tôi bị đau lại nên đã đi khám tại một phòng khám tư và được xác định vẫn còn sỏi. Hiện tại tôi cũng đang còn rất đau ở vùng thắt lưng, tôi cũng không hiểu họ tán sỏi kiểu gì mà khám lại vẫn còn sỏi", anh Nam bức xúc nói.

Anh Nguyễn Văn Nam (phải), đã 2 lần tán sỏi nhưng không hiệu quả. Ảnh: Hải Dương

Còn bà Trần Thị Quế, một giáo viên về hưu ở xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk cho biết, năm 2024, sau khi phát hiện bị sỏi thận, bà đã tới Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để thực hiện việc tán sỏi. Sau khi tán sỏi xong, khi về nhà bị đau nhức và ra máu nên bà Quế đã đi khám lại ở Bệnh viện Ea H'leo, kết quả vẫn còn sỏi nhưng không dám đi tán sỏi nữa vì quá đau. Hiện tại, bà Quế vẫn thường xuyên bị đau ở thắt lưng.

"Qua theo dõi trên báo chí tôi phát hiện thời điểm tôi tán sỏi thì máy bị hỏng, tôi không biết họ tán sỏi cho tôi bằng cách nào vì trước khi tán họ vẫn tiêm thuốc bình thường. Chúng tôi cũng không biết có được bác sĩ tán sỏi hay không. Thậm chí hàng trăm bệnh nhân cũng giống như tôi, không ai biết được việc tán sỏi họ làm như thế nào?", bà Quế cho hay.

Bà Trần Thị Quế (trái) cho biết tán sỏi xong vẫn còn sỏi. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện lập đoàn kiểm tra tổng thể.

Kết quả kiểm tra ghi nhận 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kê khai bảo hiểm y tế đã thực hiện dịch vụ này gây thiệt hại cho BHYT hàng trăm triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1977), Trưởng khoa Ngoại thận – tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (SN 1974), Trưởng khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức.

Cả ông Hoàng và ông Đức đều bị bắt giữ để điều tra về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ".