XEM CLIP: Ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bật khóc sau buổi họp báo

Trong buổi họp báo ngày 18/9, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đã chuyển sang cơ quan Công an toàn bộ hồ sơ vụ việc máy tán sỏi laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng từ năm 2023 nhưng hồ sơ của 255 bệnh nhân vẫn thể hiện được tán sỏi bằng kỹ thuật này.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã bật khóc và cho biết, sự việc khiến ông rất đau lòng và đây là một điều rất đáng tiếc.

"Tôi rất đau lòng khi lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên phải kỷ luật và xử phạt hành chính nhiều cán bộ như vậy. Sau sự việc này, tôi có thể xin nghỉ. Hiện tại với vai trò là người đứng đầu, tôi rất xin lỗi mọi người", ông Giáp nói.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Hải Dương

Trước đó, vào tháng 7/2025, Sở Y tế Đắk Lắk phối hợp với Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên kiểm tra đã phát hiện sự bất thường tại Khoa Ngoại thận - tiết niệu. Ngay sau đó, bệnh viện lập đoàn kiểm tra tổng thể.

Kết quả kiểm tra ghi nhận 255 bệnh nhân không được thực hiện dịch vụ tán sỏi laser do máy bị hỏng. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn kê khai bảo hiểm y tế đã thực hiện dịch vụ này.

Liên quan đến sai phạm trên, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Ngọc Hoàng, Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và khiển trách ông Lê Xuân Vinh, Phó trưởng khoa; bà Trần Thị Kim Oanh, điều dưỡng trưởng; ông Bùi Ngọc Đức, Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên còn xử phạt hành chính gần 20 người công tác tại nhiều khoa, phòng khác nhau.