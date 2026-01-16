Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây nói trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Phong và tang vật thịt giả. Ảnh: CA

2 đối tượng có vai trò chủ chốt trong đường dây thịt giả gồm Nguyễn Phi Long và Trần Thị Vạn Phước. Ảnh: CA

Sau thời gian dài điều tra, trinh sát, mới đây các tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt ra quân, khám xét nhiều địa điểm tại TPHCM như: Cơ sở tại xã Bà Điểm do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Khánh Ngọc SG (phường Bình Trị Đông) do Trần Thị Vạn Phước làm giám đốc; Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát (xã Xuân Thới Sơn) do Nguyễn Phi Long làm giám đốc.

Lực lượng chức năng còn khám xét các kho lạnh, nhà hàng - nơi tiêu thụ chính của đường dây này tại TPHCM và các tỉnh lân cận như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk.

Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Hình ảnh bên trong kho thịt giả. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và tung ra thị trường hơn 50 tấn hàng giả. Thủ đoạn của nhóm này là chế biến, tẩm ướp thịt heo qua nhiều công đoạn, "biến hóa" thành các loại đặc sản như: thịt đà điểu, bắp dê Úc, thịt nhím cắt lát, thịt nai...

Cơ quan chức năng ước tính, giá trị số hàng giả này tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Sản phẩm thịt nai giả chuẩn bị được bán ra thị trường. Ảnh: CA

Cơ quan chức năng thu giữ mẫu sản phẩm để giám định. Ảnh: CA

Ban chuyên án nhận định, đây là vụ việc đặc biệt nguy hiểm, không chỉ gây bức xúc trong dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục truy xét, làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu và các đầu mối tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.