Sở Xây dựng TPHCM vừa đưa dự án cải tạo, mở rộng cầu Phú Mỹ trên đường Vành đai 2 vào danh mục công trình trọng điểm, ưu tiên cân đối vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.350 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố tham gia hơn 4.800 tỷ đồng, dự án đặt mục tiêu nâng cấp toàn diện năng lực thông hành của tuyến huyết mạch này lên tối thiểu 8 làn xe.

Cầu Phú Mỹ đang là nút thắt kẹt xe kết nối hạ tầng giao thông khu vực phía Đông với Nam của TPHCM. Ảnh: Nguyễn Huế

Sau hơn 15 năm khai thác theo hình thức BOT, cầu dây văng kết nối cửa ngõ phía Nam với Đông của TPHCM đã quá tải nghiêm trọng. Lượng xe container, xe tải nặng ra vào cảng Cát Lái, Hiệp Phước liên tục dồn ứ trên dốc cầu Phú Mỹ, biến nơi đây thành điểm nghẽn giao thông.

Việc mở rộng công trình được đánh giá là nhiệm vụ cấp bách giúp khơi thông dòng xe liên tỉnh và giảm tải cho trung tâm.

Nằm trong chiến lược giải tỏa ùn tắc đồng bộ cho cụm cảng Cát Lái và khu công nghiệp Phú Hữu, TPHCM cũng lên phương án triển khai đồng loạt 4 dự án hạ tầng lớn bao quanh trục giao thông này trong giai đoạn 2026-2030 bằng nguồn vốn đầu tư công.

Đáng chú ý là dự án hoàn thiện đường Võ Chí Công thuộc Vành đai 2 (đoạn từ cầu Phú Mỹ đến cầu Phú Hữu) dài 8,3km với tổng vốn gần 5.500 tỷ đồng. Song song đó là tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối trực tiếp đến cao tốc TPHCM - Dầu Giây và Vành đai 3 với kinh phí gần 8.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, hai trục đường dẫn trực tiếp vào cảng là Nguyễn Thị Định và Nguyễn Duy Trinh cũng được đề xuất nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư lần lượt là 2.600 tỷ và 1.859 tỷ đồng.

Để tăng tốc kết nối liên vùng, TPHCM hiện cũng đang xúc tiến chuẩn bị siêu dự án cầu Phú Mỹ 2 dài hơn 6km kết nối khu Nam TPHCM sang địa bàn TP Đồng Nai theo hợp đồng BT trong tương lai gần.