Các phương tiện BYD, bao gồm cả taxi, xe giao hàng và xe của nhà thầu, sẽ bị cấm vào Căn cứ Không quân Kadena của Mỹ tại Nhật Bản từ hôm nay (26/10), trong bối cảnh xuất hiện lo ngại camera và cảm biến có thể thu thập thông tin quân sự nhạy cảm.

Theo Carscoops, lệnh cấm được áp dụng tại Căn cứ Không quân Kadena trên đảo Okinawa (Nhật Bản), cách Tokyo khoảng 1.600km về phía tây nam.

Theo đó, lực lượng an ninh tại căn cứ đã được yêu cầu từ chối tất cả phương tiện mang thương hiệu BYD kể từ ngày hôm nay, 26/10. Phạm vi áp dụng bao gồm taxi, xe giao hàng và phương tiện của các nhà thầu.

Đây là động thái được cho là xuất phát từ những lo ngại về an ninh, liên quan đến khả năng thu thập dữ liệu của các mẫu ô tô hiện đại trong khu vực quân sự nhạy cảm.

BYD nằm trong danh sách doanh nghiệp bị Lầu Năm Góc chú ý

Trung tá Alli Stormer, đại diện Căn cứ Không quân Kadena cho biết, những phương tiện này tiềm ẩn rủi ro không thể lường trước được đối với các hoạt động quân sự. Tuy nhiên, phía căn cứ không công bố chi tiết nguyên nhân dẫn đến quyết định trên.

Các báo cáo cho rằng mối quan ngại tập trung vào camera và cảm biến được trang bị trên ô tô, xe tải và SUV của BYD. Những thiết bị này có thể ghi nhận hình ảnh, dữ liệu môi trường xung quanh và vô tình thu thập thông tin nhạy cảm bên trong hoặc gần khu vực quân sự.

Động thái tại Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Mỹ ngày càng thận trọng với các công nghệ có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo Carscoops, BYD từng xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp mà Lầu Năm Góc cho rằng có liên quan đến việc hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Danh sách cập nhật được công bố vào tháng 6/2026 cũng đề cập đến hãng xe Nio, tập đoàn thương mại điện tử Alibaba và công ty công nghệ Baidu.

Hiện các thương hiệu ô tô Trung Quốc chưa thể kinh doanh rộng rãi tại Mỹ do những rào cản về thuế quan và quy định đối với phần mềm có nguồn gốc Trung Quốc. Trong đó, Polestar, thương hiệu thuộc sở hữu của Geely, cũng đối mặt với những trở ngại liên quan đến phần mềm, dù có hoạt động sản xuất tại nhà máy ở Ridgeville, bang Nam Carolina.

Một số nhà lập pháp Mỹ đang thúc đẩy các biện pháp nhằm ngăn chặn hoặc loại bỏ xe Trung Quốc khỏi thị trường nước này. Những lo ngại không chỉ liên quan đến cạnh tranh thương mại mà còn tập trung vào bảo mật dữ liệu và nguy cơ thông tin thu thập từ phương tiện có thể bị sử dụng sai mục đích.

Trước đó, Trung Quốc cũng từng áp dụng biện pháp hạn chế đối với xe Tesla tại một số địa điểm của chính phủ do lo ngại về khả năng thu thập dữ liệu. Theo Carscoops, các hạn chế này được dỡ bỏ vào năm 2024 sau khi những mẫu Tesla sản xuất tại Trung Quốc đáp ứng yêu cầu về bảo mật dữ liệu của nước này.

BYD mở rộng toàn cầu nhưng gặp khó tại Nhật Bản

Dù chưa hiện diện trên thị trường Mỹ, BYD và nhiều thương hiệu ô tô Trung Quốc đang mở rộng hoạt động tại các thị trường khác, trong đó có châu Âu. Tuy nhiên, tại Nhật Bản, BYD vẫn chiếm thị phần rất nhỏ, khoảng 0,1%, trong một thị trường vốn do các hãng xe nội địa chi phối.

Để cải thiện sức cạnh tranh, BYD đã giới thiệu Racco, mẫu ô tô điện thuộc phân khúc kei car (xe mini) dành riêng cho thị trường Nhật Bản. Đây là dòng xe có kích thước nhỏ, phù hợp với điều kiện giao thông và nhu cầu di chuyển trong đô thị tại quốc gia này.

Với lệnh cấm tại Căn cứ Không quân Kadena đối với phương tiện BYD, các chuyên gia cho rằng đây là động thái đáng lo ngại đối với hãng xe Trung Quốc.

Vụ việc cho thấy những lo ngại về an ninh dữ liệu đang trở thành một yếu tố đáng chú ý trong quá trình phổ biến ô tô hiện đại.

Khi phương tiện ngày càng được trang bị nhiều camera, cảm biến và hệ thống kết nối, vấn đề bảo vệ dữ liệu không chỉ dừng ở quyền riêng tư của người sử dụng mà còn có thể liên quan đến an ninh tại các khu vực nhạy cảm.

Tuy nhiên, theo Carscoops dẫn từ các nguồn tin uy tín, lệnh cấm chỉ khoanh vùng trong một căn cứ quân sự trên đảo, không áp dụng trên toàn lãnh thổ Nhật Bản đối với BYD nói riêng và tất cả xe Trung Quốc nói chung.

(Theo Carscoops)

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