Pickleball VTV9 Open 2025 đã khởi tranh ngày 19/12 tại TPHCM. Quy tụ 700 tay vợt, gồm nhiều VĐV chuyên nghiệp, nghệ sĩ, KOLs, báo chí và cộng động yêu thích pickleball tại Việt Nam tranh tài từ 19 đến 21/12 tại TPHCM.

Cựu danh thủ Hồng Sơn cùng các nghệ sỹ tại giải đấu

Những cái tên đang rất hot của làng Pickleball Việt Nam như nhà vô địch Asia Tour Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Giang hay Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển đều góp mặt. Một gương mặt chú ý khác là cựu danh thủ Hồng Sơn cũng dự giải, góp phần lan tỏa sức hút của pickleball đến đông đảo công chúng.

Giải Pickleball VTV9 Open 2025 có tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 1,9 tỷ đồng, thuộc nhóm giải pickleball phong trào – bán chuyên có mức thưởng cao hàng đầu hiện nay tại Việt Nam.