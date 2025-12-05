Sáng 5/12 tại Hàng Châu (Trung Quốc), Lý Hoàng Nam chạm trán Federico Staksrud tại trận bán kết 1 nội dung đơn nam PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025.

Đối thủ của Hoàng Nam là hiện đang đứng hạng 2 PPA Ranking, là tay vợt mạnh nhất ở các giải hệ thống của Mỹ. Đây là lần đầu tiên anh dự một chặng ở châu Á và là hạt giống số 1 ở nội dung đơn nam.

Trước đó, Lý Hoàng Nam gặp Staksrud ở nội dung đôi nam cùng Xuân Đức hôm 4/12. Bộ đôi Việt Nam nếm mùi thất bại 1-2 vào ở cuộc đối đầu này.

Hoàng Nam có chiến thắng khó tin trước số 2 thế giới.

Bước vào trận bán kết nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam (hạt giống số 3) bị đánh giá thấp hơn so với Federico Staksrud. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, Hoàng Nam đã tạo nên cơn địa chấn với làng Pickleball thế giới.

Tay vợt số 1 Việt Nam thắng 11-7 ở set 1. Sang set 2 Staksrud vùng lên mạnh mẽ, nhưng Hoàng Nam vẫn giữ vững bản lĩnh để kết thúc set đấu ở tỉ số 12-10, chung cuộc thắng 2-0.

Ngay sau khi đánh bại tay vợt số 2 thế giới, Hoàng Nam nằm xuống sân vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Tiến vào chung kết, anh đối đầu với người chiến thắng trong cặp bán kết còn lại giữa đồng hương Trương Vinh Hiển và Jack Wong.

PPA Asia Hangzhou 2025, diễn ra từ ngày 3 đến 6/12 tại nhà thi đấu Liping Sport Center, quy tụ 372 tay vợt quốc tế. Tổng tiền thưởng của giải là 50.000 USD, trong đó nhà vô địch đơn nam nhận: 1.800 USD, 1.000 điểm Asia Tour và 500 điểm USA PPA Ranking.