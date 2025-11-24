Với mục tiêu xây dựng giải đấu trở thành sự kiện thường niên đẳng cấp, quy mô lớn và hấp dẫn hàng đầu Việt Nam, giải Pickleball VTV Cup ngay từ mùa đầu tiên được đầu tư mạnh mẽ và chuyên nghiệp, quy tụ hơn 700 VĐV tham dự, trong đó những tay vợt xuất sắc như: Trương Vinh Hiển, Đỗ Minh Quân, Lý Hoàng Nam, Sophia Phương Anh, Vanshik Kapadia, Harsh Mehta…

BTC thông tin về giải đấu.

Các VĐV tranh tài ở 9 nội dung thi đấu: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ chuyên nghiệp; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 34 tuổi trở xuống; đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phong trào 35 tuổi trở lên.

Giải đấu diễn ra từ ngày 28/11 đến ngày 30/11 tại Hà Nội. Tổng giải thưởng của giải lên tới hơn 1 tỷ đồng. Cũng như giải bóng chuyền, Pickleball VTV Cup có bầu chọn danh hiệu Hoa khôi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, tài năng của các nữ VĐV. Ngoài ra, BTC phát động gây quỹ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.