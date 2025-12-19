Tổng thể dự án Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên. Ảnh phối cảnh

Dự án chiến lược trong tầm nhìn phát triển dài hạn của Onsen Fuji

Thị trường bất động sản Việt Nam bước vào chu kỳ phục hồi mới với sự thay đổi rõ rệt trong tư duy đầu tư, chuyển dịch từ mô hình “lướt sóng” ngắn hạn sang sở hữu tài sản bền vững - vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng thực, vừa tạo dòng tiền ổn định trong dài hạn. Đồng thời, nhu cầu lựa chọn không gian sống cũng thay đổi khi người mua ngày càng quan tâm đến tiện ích, trải nghiệm và chăm sóc sức khỏe, khiến bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp trị liệu trở thành phân khúc được chú ý.

Giữa làn sóng chuyển dịch đó, Khu tổ hợp thương mại - dịch vụ lưu trú Lynn Times Duyên Hải (tên thương mại: Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên) được Onsen Fuji phát triển theo định hướng tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp tại khu vực Đông Hà Nội, được giới đầu tư đánh giá là phù hợp với xu hướng đầu tư trung - dài hạn giai đoạn 2025-2030.

Không chỉ là một công trình bất động sản, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được phát triển bằng tâm huyết, bằng tầm nhìn dài hạn và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái sống - nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe bền vững. Dự án hướng đến nâng cao chất lượng sống cho người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - du lịch cho tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Thera Home - Khi không gian sống trở thành liệu pháp chăm sóc sức khỏe

Điểm nhấn của Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên là dòng “căn hộ trị liệu” Thera Home. Thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu ở, Thera Home được phát triển theo triết lý “wellness living”, nơi các yếu tố kiến trúc, tiện ích và vận hành cùng hướng tới chăm sóc và phục hồi sức khỏe một cách chủ động, dài hạn.

Tòa nhà có “căn hộ trị liệu” Thera Home tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên. Ảnh phối cảnh

Dựa trên nền tảng đó, Thera Home được hình thành như một không gian sống trị liệu toàn diện, kết hợp khoáng nóng tự nhiên, kiến trúc nhân văn, hệ tiện ích trị liệu và tiêu chuẩn vận hành hiện đại. Ngoài không gian riêng tư, cư dân còn được tận hưởng hệ tiện ích trị liệu tinh thần chuyên sâu từ dự án. Tất cả được thiết kế nhằm hỗ trợ tái tạo năng lượng, phục hồi thể chất và duy trì trạng thái cân bằng thân - tâm - trí.

Việc đưa yếu tố trị liệu vào không gian sống không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng mà còn phù hợp với xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Hướng đi mới cho du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe ven đô

Tọa lạc tại xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên sở hữu lợi thế đặc biệt khi nằm trên khu vực có nguồn khoáng nóng quý hiếm, được phát hiện từ năm 1994. Cùng với đó là hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cho phép kết nối thuận tiện với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn của vùng Đồng bằng sông Hồng.

Những điều kiện này tạo nền tảng để dự án phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp phía Đông Hà Nội, đón đầu xu hướng du lịch ngắn ngày, du lịch cuối tuần kết hợp chăm sóc sức khỏe. Không chỉ phục vụ du khách, dự án còn hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống xanh, yên tĩnh nhưng vẫn đảm bảo khả năng kết nối linh hoạt với đô thị trung tâm.

Đường dạo ven sông tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên. Ảnh phối cảnh

Với quy mô hơn 44ha, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên được quy hoạch đồng bộ, hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng - chăm sóc sức khỏe - thương mại toàn diện, với các hạng mục nổi bật như căn hộ du lịch, tổ hợp khoáng nóng, khu tắm bùn, khu dịch vụ thương mại và hệ thống tiện ích đa tầng trải nghiệm cho cư dân, du khách.

Dự án tạo dấu ấn riêng với các không gian mang cảm hứng Á Đông đương đại như cổng chào Đại Hàn Môn lấy cảm hứng từ cung điện Deoksugung, suối cảnh quan Cheonggyecheon, khu phố ẩm thực K-Town và quảng trường lễ hội. Những không gian này không chỉ phục vụ đời sống cư dân mà còn góp phần hình thành điểm đến văn hóa - giải trí mới cho khu vực, tạo sức hút lâu dài cho dự án.

Khu shophouse và phố ẩm thực tại Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên. Ảnh phối cảnh

Dấu mốc khởi đầu cho hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Lễ khởi công Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên đánh dấu bước khởi đầu quan trọng cho quá trình hình thành một tổ hợp nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe quy mô lớn tại phía Đông Hà Nội. Dự án nằm trong nhóm ba công trình chiến lược được Onsen Fuji đồng loạt triển khai tại Phú Thọ, Hưng Yên và Ninh Bình, hưởng ứng Công điện số 158/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Lễ khởi công thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Onsen Fuji, chính quyền địa phương và các đối tác, khẳng định cam kết triển khai dự án bài bản, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Với tầm nhìn chiến lược này, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của bất động sản gắn với chăm sóc sức khỏe và trị liệu bền vững, nơi giá trị kinh tế song hành cùng giá trị nhân văn, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng du lịch - dịch vụ và nâng cao hình ảnh cho tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn tới.

(Nguồn: Onsen Fuji)