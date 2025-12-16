Một hộ kinh doanh ở Lâm Đồng, cho biết ông có phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản là bất động sản, hợp đồng tính từ ngày 1/10/2025 đến ngày 30/9/2027. Giá cho thuê mỗi tháng là 18 triệu đồng, đã bao gồm thuế. Bên thuê thanh toán 3 tháng/lần. Bên cho thuê chịu trách nhiệm kê khai và nộp các khoản thuế phát sinh đối với hoạt động cho thuê tài sản.

“Tôi chỉ có phát sinh một hoạt động kinh doanh này, không có hoạt động kinh doanh nào khác. Tôi muốn hỏi, trong năm 2025, tổng doanh thu phát sinh từ hoạt động cho thuê tài sản của tôi là 18 triệu đồng x 3 tháng = 54 triệu đồng.

Vậy, tôi có thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập cá nhân do có doanh thu năm dưới 100 triệu đồng không?”, chủ nhà gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính.

Với trường hợp cho thuê bất động sản có doanh thu thấp, dù được miễn thuế, người cho thuê vẫn phải thực hiện nghĩa vụ kê khai theo quy định. Ảnh: Nguyễn Lê

Trả lời câu hỏi, Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng trích dẫn quy định về việc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trong năm từ 100 triệu đồng trở xuống thuộc trường hợp không nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế theo quy định.

Cá nhân cho thuê tài sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế theo quy định. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì mức doanh thu để xác định cá nhân phải nộp thuế hay không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.

Căn cứ các quy định trên, Thuế cơ sở 6 tỉnh Lâm Đồng cho hay, trường hợp của hộ kinh doanh chỉ phát sinh hoạt động cho thuê tài sản và thời gian cho thuê không trọn năm mà có doanh thu năm 2025 là 54 triệu đồng, dưới ngưỡng 100 triệu đồng nên không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân trong năm 2025.

Tuy nhiên, chủ nhà có nghĩa vụ kê khai thuế đầy đủ theo quy định, vì đây là hoạt động kinh doanh có phát sinh doanh thu. Việc kê khai thuế theo từng kỳ phát sinh thanh toán hoặc theo năm.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 10/12, từ năm 2026, ngưỡng doanh thu miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng với hộ kinh doanh đều được nâng lên 500 triệu đồng (gấp 5 lần so với mức 100 triệu đồng hiện tại).

Như vậy, đối với người cho thuê nhà, bất động sản từ năm 2026 nếu doanh thu dưới ngưỡng 500 triệu đồng thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, nhưng vẫn phải kê khai thuế đầy đủ theo quy định.

Đáng chú ý, tại dự thảo lần hai Nghị định quy định việc kê khai, tính thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Bộ Tài chính đề xuất thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định bằng phần doanh thu vượt trên 500 triệu đồng/năm, áp dụng thuế suất 5%.