Từ ngày 1/10/2026, mã định danh điện tử mới của Thuế TP Bắc Ninh và 10 Thuế cơ sở được áp dụng để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo phụ lục, Thuế TP Bắc Ninh có mã định danh điện tử G12.18.111. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 10 TP Bắc Ninh có mã tương ứng từ G12.18.111.001 đến G12.18.111.010.

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế TP Bắc Ninh và 10 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị 108 G12.18.111 Thuế tỉnh Bắc Ninh 109 G12.18.111.001 Thuế cơ sở 1 tỉnh Bắc Ninh 110 G12.18.111.002 Thuế cơ sở 2 tỉnh Bắc Ninh 111 G12.18.111.003 Thuế cơ sở 3 tỉnh Bắc Ninh 112 G12.18.111.004 Thuế cơ sở 4 tỉnh Bắc Ninh 113 G12.18.111.005 Thuế cơ sở 5 tỉnh Bắc Ninh 114 G12.18.111.006 Thuế cơ sở 6 tỉnh Bắc Ninh 115 G12.18.111.007 Thuế cơ sở 7 tỉnh Bắc Ninh 116 G12.18.111.008 Thuế cơ sở 8 tỉnh Bắc Ninh 117 G12.18.111.009 Thuế cơ sở 9 tỉnh Bắc Ninh 118 G12.18.111.010 Thuế cơ sở 10 tỉnh Bắc Ninh