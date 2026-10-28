Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia. 

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026. 

Theo phụ lục, Thuế tỉnh Hưng Yên có mã định danh điện tử G12.18.113. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên có mã tương ứng từ G12.18.113.001 đến G12.18.113.009. 

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế tỉnh Hưng Yên và 9 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị
134 G12.18.113 Thuế tỉnh Hưng Yên
135 G12.18.113.001 Thuế cơ sở 1 tỉnh Hưng Yên
136 G12.18.113.002 Thuế cơ sở 2 tỉnh Hưng Yên
137 G12.18.113.003 Thuế cơ sở 3 tỉnh Hưng Yên
138 G12.18.113.004 Thuế cơ sở 4 tỉnh Hưng Yên
139 G12.18.113.005 Thuế cơ sở 5 tỉnh Hưng Yên
140 G12.18.113.006 Thuế cơ sở 6 tỉnh Hưng Yên
141 G12.18.113.007 Thuế cơ sở 7 tỉnh Hưng Yên
142 G12.18.113.008 Thuế cơ sở 8 tỉnh Hưng Yên
143 G12.18.113.009 Thuế cơ sở 9 tỉnh Hưng Yên