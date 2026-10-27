Từ ngày 1/10/2026, mã định danh điện tử mới của Thuế tỉnh Thanh Hóa và 13 Thuế cơ sở được áp dụng để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026.

Theo phụ lục, Thuế tỉnh Thanh Hóa có mã định danh điện tử G12.18.115. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa có mã tương ứng từ G12.18.115.001 đến G12.18.115.013.

Cụ thể mã định danh điện tử của Thuế tỉnh Thanh Hóa và 13 Thuế cơ sở như sau:

STT Mã định danh Tên đơn vị 157 G12.18.115 Thuế tỉnh Thanh Hóa 158 G12.18.115.001 Thuế cơ sở 1 tỉnh Thanh Hóa 159 G12.18.115.002 Thuế cơ sở 2 tỉnh Thanh Hóa 160 G12.18.115.003 Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa 161 G12.18.115.004 Thuế cơ sở 4 tỉnh Thanh Hóa 162 G12.18.115.005 Thuế cơ sở 5 tỉnh Thanh Hóa 163 G12.18.115.006 Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa 164 G12.18.115.007 Thuế cơ sở 7 tỉnh Thanh Hóa 165 G12.18.115.008 Thuế cơ sở 8 tỉnh Thanh Hóa 166 G12.18.115.009 Thuế cơ sở 9 tỉnh Thanh Hóa 167 G12.18.115.010 Thuế cơ sở 10 tỉnh Thanh Hóa 168 G12.18.115.011 Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa 169 G12.18.115.012 Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa 170 G12.18.115.013 Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa