Cậu bé Nguyễn Gia Bảo (SN 2015, phố La Vân, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) – nhân vật trong bài viết: “Mắc bệnh nguy kịch, cậu bé 10 tuổi cần ghép tủy để giành lại sự sống”.

Bé Nguyễn Gia Bảo mắc bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh đã không qua khỏi

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, lúc 5 tuổi, bé Bảo liên tục mắc viêm phổi thùy, viêm tai, viêm da, cả tháng trời điều trị tại bệnh viện nhưng tình trạng không khá hơn, không những thế lại xuất hiện những cơn sốt kèm co giật.

Gia đình đã đưa Bảo ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận Bảo mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh - căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể bé dễ dàng suy yếu trước những bệnh thông thường.

Từ thời điểm đó, cứ mỗi tháng một lần, chị Lê Thị Là (mẹ bé Bảo) luôn đồng hành cùng con tại bệnh viện để duy trì sự sống.

Cuối năm 2025, cơn sốt kéo dài nửa tháng không dứt buộc các bác sĩ phải làm xét nghiệm chuyên sâu và phát hiện số lượng tế bào máu của Bảo giảm mạnh và ghép tủy trở thành hy vọng duy nhất để cứu sống cậu bé. Nhưng chi phí ghép tủy lên đến hàng trăm triệu đồng khiến gia đình bất lực.

Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình bé Bảo, nhiều bạn đọc đã chung tay giúp đỡ bé số tiền 121.875.263 đồng. Mặc dù được các y, bác sĩ bệnh viện nỗ lực cứu chữa nhưng cậu bé đã không qua khỏi.

Mới đây, Báo VietNamNet đã kết chuyển số tiền 121.875.263 đồng tới gia đình bé Bảo.

"Con bị bệnh nặng quá, sức khỏe lại yếu nên đã không chiến thắng được bệnh tật. Trong lúc khó khăn, gia đình đã được mọi người và các bác sĩ giúp đỡ tận tình. Số tiền này, gia đình xin dành để thanh toán viện phí và trả nợ trước đó đã vay mượn để trang trải cho con", chị Là chia sẻ.