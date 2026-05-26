Anh Lê Văn Hiếu (SN 1984 ở thôn Phan Xá, xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị) là nhân vật trong bài viết: “Chồng mắc ung thư máu, vợ kiệt sức nuôi mẹ già và 4 con nhỏ trong cảnh túng quẫn”.

Đại diện Báo VietNamNet trao số tiền 30.328.55 đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Lê Văn Hiếu. Ảnh: Hải Sâm

Trước khi đổ bệnh, anh Hiếu là lao động duy nhất của gia đình. Nghề hàn cơ khí mang lại thu nhập 300-400 nghìn đồng mỗi ngày, đủ để anh chắt chiu nuôi cả nhà 7 miệng ăn gồm: mẹ, vợ và 4 con nhỏ.

Hai năm trước, với hy vọng cải thiện cuộc sống, anh Hiếu rời quê ra đảo Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa) làm cơ khí.

Tháng 6/2025, trong lần về đất liền khám sức khỏe để chuẩn bị quay lại đảo, anh Hiếu chết lặng khi nhận kết quả mình mắc bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (một dạng ung thư máu).

Từ đó, cuộc sống của anh gắn liền với bệnh viện và thuốc men. Từ một người khỏe mạnh, anh nhanh chóng suy kiệt, đau nhức khắp người, sụt cân nghiêm trọng, nhiều ngày chỉ có thể nằm bất động.

Thời điểm anh phát hiện bệnh cũng là lúc vợ đang mang thai đứa con thứ tư, mẹ lại đau ốm triền miên. Gia đình vốn đã khó khăn càng rơi vào bế tắc.

Gần một năm chống chọi với bệnh tật, gia đình anh Hiếu đã tiêu tốn gần 200 triệu đồng cho việc điều trị. Đến nay, mọi nguồn vay gần như đã cạn kiệt. Mọi lo toan dồn cả lên vai chị Hòa. Một mình chị vừa chăm chồng bệnh nặng, vừa nuôi 4 đứa con nhỏ, lại cáng đáng việc chăm sóc mẹ chồng đau yếu.

Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Hiếu, bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay ủng hộ số tiền 30.328.552 đồng.

Xúc động trước sự giúp đỡ, anh Hiếu chia sẻ: “Tôi sẽ dành dụm số tiền này để lo thuốc men, hy vọng bệnh tình thuyên giảm để đi làm nuôi các con. Xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân, Báo VietNamNet đã kết nối, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn này”.

Anh Hiếu cho biết, hiện tại, mỗi tháng anh vẫn phải tái khám một lần, chi phí đi lại và thuốc men cho mỗi lần khám gần 10 triệu đồng.

Chặng đường phía trước của anh vẫn còn nhiều gian nan. Lúc này gia đình anh Hiếu vẫn rất cần vòng tay giúp đỡ từ bạn đọc và các nhà hảo tâm.