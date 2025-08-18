Trong những ngày tháng 8 đầy ý nghĩa, khi cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Đồng Nai đã mang đến cho một gia đình nghèo ở xã Phú Lâm món quà đặc biệt.

Nỗi đau mất chồng và gánh nặng nuôi 3 con nhỏ

Gia đình chị K’Hồng sống tại ấp Phú Lâm 1, xã Phú Lâm. Năm 2024, chồng chị qua đời trong một vụ tai nạn lao động, để lại 3 con nhỏ khi chị vẫn đang mang thai người con út.

Đại diện xã Phú Lâm trao tặng bảng tri ân Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: H.C

Từ đó, chị trở thành chỗ dựa duy nhất cho các con. Công việc làm thuê theo ngày với thu nhập bấp bênh chẳng đủ lo cho 4 miệng ăn. Căn chòi tạm dột nát, mưa gió len lỏi vào từng vách lá, chẳng thể che chở cho mẹ con chị qua những ngày giông bão. Gia đình chị K’Hồng được địa phương xếp vào diện hộ nghèo, cuộc sống luôn chật vật, thiếu trước hụt sau.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng PA03 đã chung tay góp sức, vận động để dựng một mái nhà kiên cố cho gia đình chị. Sau nhiều tháng thi công, căn nhà mới trị giá 100 triệu đồng khang trang, sạch đẹp đã hoàn thành và bàn giao cho mẹ con chị K’Hồng trong niềm vui vỡ òa.

Các cán bộ, chiến sĩ còn tặng thêm nhiều phần quà thiết thực như đồ dùng sinh hoạt, sách vở và quần áo mới cho các cháu nhỏ. Những món quà giản dị nhưng chan chứa yêu thương giúp chị K’Hồng thêm niềm tin để tiếp tục vượt qua nghịch cảnh.

“Mỗi căn nhà trao đi không chỉ đơn thuần là nơi che mưa nắng, mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia. Chúng tôi mong rằng, mái nhà mới sẽ giúp mẹ con chị K’Hồng có thêm niềm tin, nghị lực để vượt qua khó khăn và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, Thượng tá Phạm Hồng Chính - Trưởng Phòng PA03 chia sẻ.

Thượng tá Phạm Hồng Chính, Trưởng Phòng PA03 trao nhà tình thương cho gia đình chị K’Hồng. Ảnh: H.C

Nước mắt chị K'Hồng trong căn nhà mới

Việc trao tặng căn nhà tình thương cho gia đình chị K’Hồng không chỉ đơn thuần là một hoạt động hỗ trợ về vật chất, mà còn mang ý nghĩa sâu xa trong chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Công an tỉnh Đồng Nai phát động. Chương trình đã trở thành nhịp cầu nối những tấm lòng, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Trong căn nhà mới, chị K’Hồng rưng rưng chia sẻ: “Tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Căn nhà này là mơ ước mà tôi chưa từng dám nghĩ tới. Nhờ có sự quan tâm, giúp đỡ của các chú công an, mẹ con tôi đã có một chỗ ở vững chắc. Đây là động lực để tôi gắng sức làm việc, nuôi dạy các con trưởng thành”.

Phòng PA03 cùng với đại diện xã Phú Lâm trao quyết định nhà tình thương cho gia đình chị K’Hồng. Ảnh: H.C

Niềm hạnh phúc của chị không chỉ đến từ mái ấm mới, mà còn từ tình thương ấm áp mà lực lượng công an dành cho các con chị. Công an xã Phú Lâm cũng nhận con đầu lòng của chị làm con nuôi, hỗ trợ 1 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

Đó là sự tiếp sức để một gia đình nghèo có thêm niềm tin, minh chứng cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” mà người chiến sĩ công an đang thực hiện mỗi ngày để viết tiếp bằng những hành động đầy nhân văn, chạm đến trái tim nhiều người.