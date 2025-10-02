Subaru từ lâu nổi tiếng với khả năng vượt địa hình gồ ghề, nhưng chiếc Forester này lại gặp phải tình huống trớ trêu ngoài mọi dự tính khi bất ngờ lao xuống một hồ nước ở Massachusetts (Mỹ) hồi đầu tuần.

Nguyên nhân không xuất phát từ sự cố kỹ thuật, mà đơn giản chỉ vì tài xế quên cài số P khi đỗ xe.

Theo nhân chứng, người phụ nữ (chưa rõ danh tính) điều khiển chiếc Subaru Forester (đời 2013-2018) đã bị phân tâm khi các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) xuất hiện gần đó để bắt giữ một người nhập cư trái phép.

Trong lúc hỗn loạn, chiếc xe không được cài số hay kéo phanh tay và tự lao xuống hồ nước.

Tờ New York Post đưa tin, người phụ nữ này đã lớn tiếng với các đặc vụ ICE ở thị trấn Upton, Massachusetts. Trong khi mải đối đáp, cô quên hẳn việc cài số P hoặc kéo phanh tay.

Hình ảnh do một phóng viên Fox News chia sẻ trên mạng xã hội X cho thấy chiếc Forester ngập một phần trong hồ, còn chủ nhân đứng nhìn bất lực bên bờ.

Một đoạn video ghi lại sự việc cũng cho thấy người quay nói: “Thật tệ. Nhìn kìa Lucy, xe của cô ấy trôi mất rồi”.

Nguồn tin cho rằng chiếc Forester thậm chí đã chìm hẳn, nhưng hiện chưa có hình ảnh nào chứng minh thông tin này. Nếu đúng, khả năng cứu vãn gần như bằng không.

Tuy nhiên, nếu xe chỉ dừng lại ở trạng thái bán ngập như trong hình, việc kéo nó lên sẽ không quá phức tạp.

Trong trường hợp động cơ đã tắt khi xe lao xuống nước, mức độ thiệt hại có thể được hạn chế. Trên thực tế, một số dòng xe hiện đại vẫn có thể phục hồi sau khi bị ngập một phần, miễn là hệ thống điện tử không bị ảnh hưởng. Hiện chưa có thông tin cập nhật về tình trạng của chiếc Subaru Forester.

Theo Boston Herald, cảnh sát Upton đã xử phạt người phụ nữ vì hành vi điều khiển phương tiện không an toàn. Cho đến nay, chưa có dấu hiệu nào cho thấy cô cố tình can thiệp vào vụ bắt giữ người nhập cư trái phép, cũng như chưa rõ chính xác nội dung mà cô đã nói với các đặc vụ ICE.

Theo Carscoops

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!