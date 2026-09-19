Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám vừa ra mắt phim 3D mapping Vun đắp hiền tài.

Phim kể câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trường Quốc học đầu tiên của nhà nước Đại Việt, đồng thời khắc họa tư tưởng của các bậc quân vương trong việc xây dựng nền giáo dục quốc gia, đào tạo và tuyển chọn người tài phụng sự đất nước.

Mái ngói tại khu Thái Học biến thành không gian chiếu phim.

Bộ phim bắt đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, sau đó dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò ban đầu là con em hoàng tộc, Quốc Tử Giám từng bước mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức.

Xuyên suốt bộ phim là 3 hình tượng: tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời. Tiếng trống là nhịp dẫn của câu chuyện, gợi lên âm vang của một ngôi trường đã tồn tại gần 1.000 năm. Mộc bản mở ra thế giới của sách vở, học tập và truyền bá tri thức. Những đàn chim bay lên từ mái trường tượng trưng cho các thế hệ học trò sau khi trưởng thành, mang theo tri thức và sứ mệnh phụng sự đất nước.

Theo tác giả Trương Quốc Toàn, ý tưởng của bộ phim được xây dựng từ chính hành trình của một ngôi trường được hình thành, phát triển, đào tạo con người và đưa những thế hệ học trò trưởng thành phụng sự đất nước.

Phim kể câu chuyện về quá trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám.

Đáng chú ý, hình ảnh đàn chim di trú bay theo hình chữ V được sử dụng để thể hiện quá trình mở rộng giáo dục trong lịch sử. Trong đó, cánh chim đầu đàn tượng trưng cho thái tử Lý Càn Đức - người học trò đầu tiên được đến học tại Văn Miếu, sau này trở thành vua Lý Nhân Tông đã ban chiếu thành lập Quốc Tử Giám.

Đàn chim đó ban đầu có số lượng khiêm tốn như các thành phần được phép theo học tại Quốc Tử Giám chỉ gồm con em hoàng tộc và các bậc trọng thần. Nhưng theo thời gian, quy mô của đàn chim ngày càng được mở rộng tượng trưng cho việc cánh cửa trường Giám dần rộng mở đón cả những nho sinh xuất thân từ tầng lớp bình dân nhưng có học lực xuất sắc.

Phim "Vun đắp hiền tài" sử dụng công nghệ 3D mapping.

Sau khi ra mắt, Vun đắp hiền tài sẽ tiếp tục phục vụ công chúng trong chương trình trải nghiệm đêm Văn Miếu, cùng với Tinh hoa đạo học và Sử đá lưu danh, góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.