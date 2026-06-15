Ẩn mình dưới chân núi Bạch Sơn trên đảo Chu Gia Tiêm, thành phố Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, đối diện với Phổ Đà Sơn – một trong “Tứ đại Phật giáo danh sơn” của Trung Quốc, quần thể Quan Âm Pháp Giới là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách đam mê du lịch tâm linh và kiến trúc Á Đông.

Quan Âm Thánh Đàn nằm trong quần thể Quan Âm Pháp Giới. Ảnh: Sohu

Theo Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà Sơn, công trình được quy hoạch từ khoảng giữa thập niên 2010 như một không gian văn hóa Phật giáo quy mô lớn kết hợp hành hương, tu học và giao lưu văn hóa.

Sau nhiều năm thi công, công trình được mở cửa vận hành từ cuối năm 2020.

Quần thể gồm nhiều công trình tạo nên một khu phức hợp. Ảnh: Sohu

Quan Âm Pháp Giới rộng khoảng 2.500 mẫu Trung Quốc, tương đương hơn 160ha, tổng diện tích xây dựng khoảng 300.000m². Quần thể gồm nhiều hạng mục như Quan Âm Thánh Đàn, Chính Pháp Giảng Tự, học viện Phật giáo, khu cư sĩ và hệ thống cảnh quan trải dọc sườn núi.

Nổi bật nhất trong quần thể là đại điện Quan Âm Thánh Đàn với mái vòm màu trắng vàng, xung quanh là hồ nước và núi non, nhìn từ trên cao như một đài sen khổng lồ nằm giữa thung lũng. Theo Archina (trang thông tin kiến trúc Trung Quốc), công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen trong Phật giáo.

Toàn bộ khối kiến trúc được xây theo bố cục đối xứng, kết hợp các đường cong mềm nhằm tạo cảm giác trang nghiêm nhưng vẫn hiện đại.

Mái vòm phủ kín tượng Phật khiến du khách choáng ngợp. Ảnh: Sohu

Bên trong đại điện là không gian khiến nhiều du khách choáng ngợp nhất. Mái vòm cao hàng chục mét được phủ kín tượng Phật nhỏ ánh vàng, xếp thành những lớp hình thoi hướng lên đỉnh mái. Sắc vàng trắng đan xen cùng không khí uy nghiêm mang cảm giác vừa linh thiêng, vừa siêu thực.

Ở chính giữa đại điện, tượng Phật Quan Âm nghìn mắt nghìn tay khổng lồ cùng các đệ tử, các chi tiết mây, rồng và hoa sen được chạm khắc cầu kỳ bằng gỗ. Nhiều du khách chia sẻ trên trip.com, bước vào đây giống như đang “đứng trong một thế giới khác”.

Sắc trắng vàng kết hợp khiến đại điện mang không khí linh thiêng, huyền ảo. Ảnh: Sohu

Ngoài đại điện chính, quần thể còn có nhiều cầu đá, hồ nước, tháp nhỏ và các khu hành hương nối dài giữa núi non. Vào thời điểm bình minh hoặc hoàng hôn, toàn bộ công trình chuyển sang màu vàng nhạt dưới ánh nắng, tạo nên khung cảnh được nhiều du khách ví như “thành phố thần thoại”. Theo Sohu, tổng vốn đầu tư công trình ước tính khoảng 8,8 tỷ nhân dân tệ.

Theo Photo Dharma, chuyên trang ghi chép các công trình Phật giáo châu Á, Quan Âm Pháp Giới được xem là một trong những quần thể Phật giáo hiện đại lớn nhất khu vực Chu Sơn. Không gian bên trong được thiết kế để tạo cảm giác “bao bọc” thay vì sự tĩnh lặng cổ kính thường thấy ở chùa truyền thống Trung Quốc.

Bức tượng Phật Quan Âm khổng lồ bằng gỗ nằm ở trung tâm đại điện. Ảnh: Photo Dharma/Anandajoti Bhikkhu

Đạo Từ pháp sư, Chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Phổ Đà Sơn, phụ trách và quản lý nhiều hoạt động tại Quan Âm Pháp Giới hiện nay cho biết, các hoạt động tôn giáo chính diễn ra tại đây bao gồm pháp hội cầu nguyện, tụng kinh, các khóa tu, giảng dạy Phật học, đào tạo tăng ni và thiện nguyện.

Mặc dù chưa có số liệu thống kê chi tiết về lượt khách tham quan hàng năm nhưng hình ảnh mái vòm phủ kín tượng Phật của Quan Âm Pháp Giới lan truyền mạnh trên các trang mạng xã hội, thu hút nhiều người tò mò, bày tỏ mong muốn đến chiêm bái.

Theo một số blogger, thời gian tham quan phù hợp nhất là từ sáng đến cuối chiều để có thể quan sát sự thay đổi ánh sáng bên trong đại điện. Một số khu vực không cho phép đốt nhang, thay vào đó khuyến khích du khách hành lễ nhẹ nhàng và giữ yên tĩnh.

Quan Âm Pháp Giới đang là điểm đến thu hút du khách đam mê du lịch tâm linh. Ảnh: Sohu

Với sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, nghệ thuật ánh sáng và không gian tâm linh, Quan Âm Pháp Giới đang dần trở thành điểm đến mới của dòng du lịch khám phá - hành hương tại Trung Quốc, đặc biệt với những người yêu thích các công trình mang màu sắc huyền ảo và khác biệt.