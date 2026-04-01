Giải bóng rổ 3x3 vô địch châu Á (FIBA 3x3 Asia Cup) 2026 khởi tranh tại Singapore từ hôm nay (1/4). Năm nay, FIBA 3x3 Asia Cup có tổng cộng 43 đội tuyển tham dự. Vòng loại (Qualifying Draw) diễn ra trong hai ngày 1- 2/4, trước khi bước vào vòng bảng chính thức. Vòng bảng gồm 12 đội nam và 12 đội nữ, thi đấu trong ba ngày tiếp theo.

Với thể thức gọn nhẹ và không có chỗ cho sai sót, mỗi trận đấu đều mang ý nghĩa quan trọng khi các đội cạnh tranh danh hiệu FIBA 3x3 Asia Cup, đặc biệt là con đường dẫn tới FIBA 3x3 World Cup 2027.

CĐV Việt Nam lại có thêm cơ hội xem trọn vẹn một giải bóng rổ đỉnh cao của châu Á

Theo công bố, bóng rổ Việt Nam tranh tài ở cả giải nam và nữ. Đội tuyển nữ được dẫn dắt bởi HLV Trưởng Bùi Thái Hà, gồm 4 VĐV Mầu Thị Như Quỳnh, Trần Thị Thảo Hương, Hoàng Thị Thảo và Nguyễn Hoàng Vân San. Đội tuyển nam được dẫn dắt bởi HLV David John Grice, gồm 4 VĐV Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Nguyễn Phúc Vinh, Nguyễn Anh Kiệt và Huỳnh Thanh Tâm.

FIBA 3x3 Asia Cup là giải bóng rổ thứ 2 liên tiếp trong năm 2026 được FPT Play công bố thông tin phát sóng. Trước đó, đơn vị này công bố hợp tác chiến lược toàn diện cùng VBA, trở thành đơn vị giữ vai trò sản xuất và phát sóng tất cả các trận trong liên tục 5 mùa, từ 2026 đến 2030.