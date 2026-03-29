Video Hoàng Thị Ngọc Hoa bò lết về đích ở nội dung 42km nữ:

Ở đường chạy 42km nữ giải VĐQG Marathon - Báo Tiền Phong 2026, tuyển thủ Hoàng Thị Ngọc Hoa dù chỉ về đích ở vị trí thứ 2, nhưng cô trở thành tâm điểm với hình ảnh vô cùng xúc động.

Khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 20m, chân chạy sinh năm 2000 gần như kiệt sức. Những bước chân của cô loạng choạng, rồi đổ gục xuống đường, trước vạch đích chỉ chưa tới 1 mét.

Ngọc Hoa loạng choạng khi về đích.

Bằng ý chí phi thường, VĐV người Đồng Nai bò, lết về đích trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh. Hình ảnh càng trở nên xúc động khi Ngọc Hoa giơ tay nhìn đồng hồ để kiểm tra thông số của mình. Sau đó cô được đội ngũ y tế chăm sóc kịp thời và đã hồi phục.

Hoàng Thị Ngọc Hoa không phải là gương mặt xa lạ với làng điền kinh Việt Nam. Với riêng giải Tiền Phong Marathon, cô từng 4 lần lên ngôi vô địch nội dung marathon nữ hệ tuyển vào các năm 2020, 2022, 2024 và 2025, cùng hai tấm HCB năm 2021 và 2023.

Cô bò lết về đích.

Ở giải đấu năm nay, dù không bảo vệ ngôi số 1 (về nhất là VĐV Phạm Thị Hồng Lệ), nhưng Ngọc Hoa vẫn xứng đáng nhận được nhiều sự khen ngợi với nỗ lực, ý chí tuyệt vời trên đường chạy khắc nghiệt nhất của môn điền kinh.

Giải VĐQG - Báo Tiền Phong lần thứ 67 năm 2026 diễn ra từ ngày 27 đến 29/3 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Sự kiện năm nay tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn và người hâm mộ khi quy tụ hơn 12.000 VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào đến từ nhiều địa phương trong nước cũng như quốc tế.

Một số hình ảnh thi đấu của Ngọc Hoa: