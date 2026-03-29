Sau khi dễ dàng đánh bại Aranmare Yamagata 3-0, Gunma Green Wings rất tự tin khi tái đấu đối thủ tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản trong ngày 29/3.

Cũng như trận trước, đội bóng xếp cuối bảng xếp hạng không thể tạo ra khó khăn cho Gunma. Thanh Thuý và các đồng đội giành chiến thắng chung cuộc 3-0 (25/23, 25/15, 25/18).

Thanh Thuý có phong độ ổn định.

Đây là chiến thắng thứ 24 của đội bóng áo xanh ở mùa giải năm nay, giúp họ chắc chắn có suất tham dự vòng tứ kết (8 đội), tranh ngôi vô địch của giải đấu.

Với cá nhân Thanh Thuý, cô vẫn hoàn thành xuất sắc vai trò đối chuyền. Dù không phải ở vị trí sở trường nhưng "4T" vẫn đóng góp 9 điểm trong chiến thắng của đội.

Ở một diễn biến khác, dù không thể giúp Okayama giành chiến thắng trước Hisamitsu Springs nhưng Bích Thuỷ có một trận đấu vô cùng xuất sắc. Phụ công người Việt Nam trở thành VĐV ghi điểm nhiều nhất trận đấu, với 22 điểm ghi được.