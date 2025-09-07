Màn hình là bộ phận được chú ý nhiều nhất trên điện thoại thông minh, bởi đây là phần người dùng tương tác nhiều nhất. Dòng iPhone 17 sắp ra mắt được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thay đổi lớn về màn hình.

Dưới đây là 5 thay đổi tiềm năng của màn hình iPhone 17 dựa trên các tin đồn, hứa hẹn sẽ mang đến những nâng cấp đáng giá cho cả hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro.

Màn hình tần số quét cao cho bản tiêu chuẩn

Từ năm 2021, các mẫu iPhone Pro đã có màn hình với tần số quét 120Hz. Trong khi đó, các mẫu iPhone tiêu chuẩn vẫn duy trì ở 60Hz. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ thay đổi điều này với iPhone 17.

Công nghệ màn hình ProMotion trên iPhone Pro có thể sẽ xuất hiện trên mẫu tiêu chuẩn, mang lại trải nghiệm cuộn trang web mượt mà hơn và chơi game sống động hơn. Đây sẽ là một nâng cấp lớn, giúp iPhone 17 bản tiêu chuẩn bắt kịp các đối thủ Android.

Bản dựng iPhone 17 dựa trên tin đồn. Ảnh: Tom's Guide

Kích thước màn hình lớn hơn

Tiếp nối xu hướng tăng kích thước màn hình trên iPhone 16 Pro, tin đồn cho biết iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ thay màn hình 6.1 inch bằng màn hình 6.3 inch, bằng với kích thước của mẫu iPhone Pro. Mặc dù đây không phải là một thay đổi quá lớn, nhưng người dùng sẽ có thêm không gian hiển thị mà không làm mất đi thiết kế nhỏ gọn đặc trưng của Apple.

Dynamic Island nhỏ hơn

Một tin đồn khác cho thấy Apple đã tìm ra cách thu nhỏ khu vực Dynamic Island trên màn hình. Để làm được điều này, Apple sẽ chuyển sang sử dụng công nghệ "metalens" - ống kính kim loại dành cho Face ID trên iPhone 17 sẽ nhỏ và mỏng hơn do kết hợp cả bộ phận phát và nhận tín hiệu. Ban đầu, tin đồn chỉ đề cập đến iPhone 17 Pro Max, nhưng các báo cáo sau đó cho rằng tính năng này sẽ có mặt trên tất cả các mẫu iPhone 17.

Cải tiến trên iPhone 17 Pro

Dù iPhone 17 tiêu chuẩn dự kiến có những thay đổi lớn về màn hình, iPhone 17 Pro cũng có thể nhận được một số cải tiến. Một tin đồn cuối năm ngoái cho rằng Apple sẽ sử dụng công nghệ "low-dielectric TEE" để màn hình sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và bền bỉ hơn. Tuy nhiên, các báo cáo sau đó lại cho rằng Apple đã không thể mở rộng quy mô sản xuất công nghệ này.

Màn hình sáng hơn, duy trì độ sáng lâu hơn

Các tin đồn về việc cải thiện độ sáng màn hình không nhiều, nhưng một thông tin gần đây cho rằng màn hình iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ có thể duy trì độ sáng tối đa lâu hơn khi ở ngoài trời. Điều này rất quan trọng khi các đối thủ của Apple đang đưa ra các tuyên bố về độ sáng cao hơn, như Pixel 10 Pro với độ sáng tối đa 3,300 nit.

Việc tăng khả năng duy trì độ sáng sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dùng trong mọi điều kiện ánh sáng. Theo thử nghiệm của Tom’s Guide, độ sáng tối đa trên iPhone 16 Pro là 1.510 nit.

Dòng iPhone 17 dự kiến được Apple giới thiệu vào ngày 10/9 tới trong sự kiện “Awe Dropping” tại trụ sở Cupertino, Mỹ. Khi đó, chúng ta sẽ biết những tin đồn nói trên có chính xác hay không.

(Theo Tom’s Guide)