Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, Apple sẽ tổ chức sự kiện thường niên vào ngày 9/9 (10/9 - giờ Việt Nam) để ra mắt dòng iPhone 17.

Trong khi giới công nghệ vẫn đang đồn đoán về những nâng cấp, một số nguồn tin rò rỉ đã tập trung hé lộ những cải tiến đáng chú ý của iPhone 17 Pro Max – dòng sản phẩm cao cấp nhất, được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm tốt hơn hẳn so với iPhone 16 Pro Max.

Màn hình sáng hơn, hiển thị tốt ngoài trời nắng

Theo tài khoản rò rỉ nổi tiếng trên Weibo có tên Instant Digital, iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ được nâng cấp mạnh mẽ về màn hình. Nguồn tin này khẳng định Apple sẽ tăng độ sáng tối đa, giúp thiết bị hiển thị rõ ràng ngay cả khi người dùng sử dụng dưới ánh nắng gay gắt mùa hè trong thời gian dài.

Dù chưa có con số cụ thể, so sánh với thế hệ trước cho thấy đây là một bước tiến đáng kể.

Hiện tại, iPhone 16 Pro Max đã đạt độ sáng tối đa 2.000 nits, vốn đã thuộc hàng cao nhất trong thị trường smartphone.

Nếu Apple nâng thêm một nấc mới, màn hình iPhone 17 Pro Max sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thường xuyên làm việc, chụp ảnh hay giải trí ngoài trời.

Ngoài độ sáng, Apple cũng được cho là tối ưu tần số quét màn hình để ổn định hơn khi chơi game.

Điều này đồng nghĩa với việc các game thủ có thể trải nghiệm hình ảnh mượt mà, hạn chế tình trạng khung hình dao động khi chơi lâu.

Quản lý nhiệt tốt hơn, hỗ trợ quay video 8K

Một trong những vấn đề khiến người dùng dòng iPhone Pro phàn nàn nhiều năm qua chính là tình trạng quá nhiệt khi quay video độ phân giải cao hoặc chơi game nặng.

Tin tức rò rỉ cho thấy Apple sẽ chú trọng cải thiện hệ thống tản nhiệt, giúp máy giảm độ trễ (lag) do nóng máy khi chơi game hoặc quay phim.

Đáng chú ý, iPhone 17 Pro Max được cho là có khả năng quay video 8K ngay cả khi sử dụng ngoài trời mùa hè trong thời gian dài.

Nếu chính xác, đây sẽ là cải tiến lớn đối với các nhà sáng tạo nội dung, khi việc quay video độ phân giải cao thường khiến điện thoại nóng lên nhanh chóng và ảnh hưởng đến chất lượng ghi hình.

Sự ổn định về nhiệt độ cũng đồng nghĩa camera trên iPhone 17 Pro Max sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt, mở ra khả năng cạnh tranh trực tiếp với các mẫu flagship Android vốn nổi tiếng nhờ hệ thống làm mát tiên tiến.

Pin lớn hơn, thời lượng lâu nhất trong lịch sử iPhone

Một điểm nhấn khác trong loạt tin rò rỉ là pin iPhone 17 Pro Max. Theo “Instant Digital”, Apple đã kết hợp giữa dung lượng pin lớn hơn và tối ưu hóa tiêu thụ điện năng, hứa hẹn mang đến thời lượng pin dài nhất từ trước đến nay trên iPhone.

Trước đó, vào tháng 8, từng có hình ảnh rò rỉ được cho là pin của iPhone 17 Air, nhưng sau đó nguồn tin đã đính chính rằng đó thực chất là pin của iPhone 17 Pro Max.

Điều này càng củng cố niềm tin rằng Apple thực sự đã đầu tư mạnh vào nâng cấp pin cho dòng Pro Max năm nay.

iPhone 17 Pro Max được đồn đoán sẽ sở hữu viên pin dung lượng từ 5.000mAh trở lên. Để so sánh, mẫu iPhone 16 Pro Max hiện tại chỉ có dung lượng 4.685mAh.

Nếu tin tức rò rỉ là thật, Apple sẽ lần đầu tiên vượt ngưỡng 5.000mAh – mức phổ biến trên các flagship Android cao cấp như Samsung Galaxy S24 Ultra hay Google Pixel 9 Pro Max.

Với dung lượng lớn hơn cùng vi xử lý mới tiết kiệm năng lượng, thời lượng pin iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ đủ để người dùng sử dụng cả ngày dài với các tác vụ nặng như chơi game, chụp ảnh, quay phim mà không cần sạc thêm.

Rò rỉ vẫn còn nhiều nghi ngờ

Dù những thông tin trên gây phấn khích, cần lưu ý rằng các nguồn tin từ Weibo như Instant Digital không phải lúc nào cũng có độ chính xác cao.

Nhiều tài khoản dạng này thường tổng hợp tin từ các nguồn khác nhau, sau đó đăng lại với tần suất dày đặc, khiến chất lượng rò rỉ khó được kiểm chứng.

Apple vốn nổi tiếng với khả năng giữ bí mật cho tới phút chót. Do đó, những cải tiến như màn hình sáng hơn, pin dung lượng cao hơn, quay video ổn định hơn vẫn cần chờ sự xác nhận chính thức từ sự kiện ra mắt vào ngày 9/9.

Nếu loạt tin tức rò rỉ này trở thành sự thật, iPhone 17 Pro Max sẽ không chỉ là bản nâng cấp thường niên, mà còn là cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng của Apple trong hai yếu tố mà người dùng quan tâm nhất: màn hình và pin.

Với màn hình sáng vượt trội, iPhone 17 Pro Max có thể trở thành thiết bị lý tưởng cho cả công việc lẫn giải trí ngoài trời.

Với thời lượng pin kỷ lục, nó có thể cạnh tranh trực tiếp với các smartphone Android lâu nay nổi bật nhờ dung lượng pin “khủng”.

Với tản nhiệt tốt hơn, Apple sẽ đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dùng chuyên nghiệp về chụp ảnh, quay video chất lượng cao.

Trong bối cảnh thị trường smartphone cao cấp ngày càng bão hòa, những cải tiến tập trung vào trải nghiệm thực tế thay vì chỉ tăng hiệu năng thuần túy có thể là cách Apple giữ chân người dùng hiện tại, đồng thời thu hút nhóm khách hàng mới.

Tất cả sẽ được giải đáp chỉ sau vài ngày nữa, khi Apple chính thức giới thiệu mẫu iPhone 17 Pro Max trước toàn thế giới.

