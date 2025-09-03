Chỉ còn một tuần nữa, Apple sẽ tổ chức sự kiện “Awe dropping” để ra mắt dòng iPhone 17. Trong khi giới công nghệ liên tục đồn đoán về mức giá mới, các nguồn tin trái chiều càng khiến bức tranh thêm phần rối rắm.

Các phiên bản màu dự kiến của iPhone 17 Pro. Ảnh: Technizo Concept

Lần này, có vẻ như tin tức lại đứng về phía người tiêu dùng – đặc biệt là những ai không muốn trả nhiều tiền hơn để sở hữu một chiếc iPhone mới.

Theo một báo cáo vừa được JPMorgan công bố, giá iPhone 17 có khả năng sẽ giữ nguyên hoặc chỉ tăng ở mức rất nhẹ. Báo cáo nhấn mạnh rằng, ngay cả khi xuất hiện mức giá khởi điểm cao hơn, cũng khó có thể coi đó là một đợt tăng giá thực sự.

Chiến lược “không tăng mà vẫn tăng”

Một trong những thay đổi được dự đoán là ở dòng Pro. Tương tự như iPhone 15 Pro Max trước đây, iPhone 17 Pro sẽ không còn tùy chọn bộ nhớ 128GB. Điều này đồng nghĩa với việc giá khởi điểm của mẫu Pro có thể cao hơn 100 USD, nhưng thực chất người dùng đang nhận được dung lượng lưu trữ lớn hơn ngay từ bản thấp nhất. Vì vậy, khó có thể gọi đây là một “đợt tăng giá” thuần túy.

Trường hợp của iPhone 17 Air lại phức tạp hơn. Đây là mẫu máy siêu mỏng hoàn toàn mới, thay thế dòng iPhone 16 Plus.

Do là một sản phẩm mang yếu tố “định hình lại” danh mục, không loại trừ khả năng Apple sẽ định giá nhỉnh hơn để phản ánh sự khác biệt. JPMorgan dự báo mức giá khởi điểm của iPhone 17 Air có thể vào khoảng 899 – 949 USD. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa mang tính chắc chắn.

Dựa trên dữ liệu từ JPMorgan, các mức giá khởi điểm có thể như sau:

iPhone 17: 799 USD (không tăng).

iPhone 17 Air: 899 – 949 USD (có thể tăng 50 USD so với Plus trước đây).

iPhone 17 Pro: 1.099 USD (cao hơn 100 USD, nhưng đi kèm bộ nhớ lớn hơn).

iPhone 17 Pro Max: 1.199 USD (không tăng).

Nếu dự báo này thành sự thật, Apple sẽ giữ được sự cân bằng giữa việc duy trì sức hút và tránh gây phản ứng tiêu cực từ thị trường.

Mặc dù báo cáo trên mang lại hy vọng, giới quan sát cho rằng mọi thứ vẫn chưa thể chắc chắn cho đến khi Apple chính thức công bố vào ngày 9/9 (10/9 - giờ Việt Nam). Việc Google vẫn giữ nguyên giá dòng Pixel 10 càng khiến khả năng Apple không tăng giá thêm trở nên đáng tin hơn.

Dẫu vậy, trong bối cảnh hầu hết các sản phẩm công nghệ và dịch vụ đều leo thang giá, không ít người vẫn lo ngại chiếc iPhone tiếp theo họ mua sẽ đắt đỏ hơn.

Apple nổi tiếng với việc định giá iPhone rất chặt chẽ, và bất kỳ thay đổi nào – dù chỉ 50 USD – cũng đủ khiến thị trường bàn tán. Tuy nhiên, với những gì JPMorgan dự báo, người dùng có quyền hy vọng rằng iPhone 17 sẽ không “đội giá” quá cao.

Xem video 'mở hộp' mẫu iPhone 17 Pro màu cam. (Nguồn: Majin Bu / X):

(Theo 9to5Mac, PhoneArena)