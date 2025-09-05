Mate XTs ra mắt chỉ vài ngày trước sự kiện công bố iPhone 17 của Apple, cho thấy sự tự tin của Huawei trong việc cạnh tranh ở phân khúc cao cấp, nơi hãng đang chiếm ưu thế về công nghệ màn hình gập.

Mẫu smartphone gập ba mới nhất của Huawei được trang bị bộ vi xử lý Kirin 9020 tự phát triển và chạy trên hệ sinh thái HarmonyOS 5.

Theo ông Richard Yu Chengdong, Chủ tịch bộ phận Kinh doanh Tiêu dùng Huawei, Mate XTs có hiệu suất tăng 36% so với thế hệ trước.

Điện thoại có thể mở rộng thành một màn hình lớn 10.2 inch với độ dày khi gập chỉ từ 3.6mm đến 4.75mm và nặng 298 gram. Máy dùng camera góc siêu rộng 40MP mới. Các tùy chọn màu sắc bao gồm trắng, đen, tím, đỏ.

Mức giá khởi điểm của phiên bản 256GB là 17.999 NDT (khoảng 66,5 triệu đồng), thấp hơn 2.000 NDT so với thế hệ trước. Máy cũng đi kèm với bút cảm ứng Huawei M-Pen 3 mới, dùng để điều hướng, ghi chú và phác thảo.

Đây là lần đầu tiên Huawei cho phép cài đặt các ứng dụng ban đầu được thiết kế cho máy tính cá nhân lên điện thoại thông minh, bao gồm phiên bản desktop của WPS (một ứng dụng thay thế Microsoft Office của Trung Quốc) và Wind (đối thủ của Bloomberg Terminal). Ông Yu cho biết HarmonyOS 5 đã có 14 triệu người dùng.

Việc công bố Mate XTs cho thấy sự tự tin của Huawei vào thị trường điện thoại màn hình gập, nơi hãng vẫn là nhà cung cấp duy nhất của các mẫu gập ba.

Theo hãng nghiên cứu IDC, Huawei đã xuất xưởng gần 500.000 chiếc Mate XT trong nửa đầu năm nay, mở rộng thị phần của hãng tại thị trường điện thoại gập ở Trung Quốc lên tới 75%, tăng 32 điểm phần trăm so với năm trước.

Trong khi đó, Apple dự kiến giới thiệu dòng iPhone 17 vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam). “Táo khuyết” được kỳ vọng sẽ ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên vào năm sau.

Tuy nhiên, IDC cũng dự báo lượng xuất xưởng iPhone tại Trung Quốc sẽ giảm 1.9% trong năm nay do sự cạnh tranh từ Huawei và tốc độ kinh tế chậm lại ở quốc gia này.

(Theo PhoneArena)