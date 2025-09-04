Với thiết kế siêu mỏng và nhẹ, phá vỡ nhiều kỷ lục nội bộ của Apple, iPhone 17 Air hứa hẹn sẽ chiếm trọn tâm điểm trong cả bài phát biểu lẫn truyền thông. Thông điệp marketing có lẽ sẽ xoay quanh một điều: “mỏng là đẳng cấp”.

Đúng là, ở một mức độ nào đó, công nghệ mỏng gọn luôn có sức hút. Tuy nhiên, điều băn khoăn chính là giả định rằng “mỏng bằng mọi giá” là thứ mà người dùng thực sự mong muốn từ một chiếc điện thoại.

Thay vào đó, có vẻ Apple đã xây dựng danh mục iPhone khá hợp lý với ba lựa chọn: bản thường, Pro, và Pro Max. Dù iPhone 17 Air có được đồn đoán với nhiều tính năng mới lạ, nó khó có thể vượt qua doanh số của các mẫu iPhone 17 còn lại.

iPhone 17 Air sẽ thay đổi điều gì?

Trong những năm đầu, Apple chỉ tung ra một mẫu iPhone mỗi thế hệ. Đến năm 2016, hãng nâng lên hai mẫu với iPhone 7 và iPhone 7 Plus. Năm 2018, con số này thành ba khi iPhone XS, iPhone XS Max và iPhone XR xuất hiện.

Hai năm sau, Apple lần đầu tiên thử nghiệm bốn mẫu iPhone với dòng iPhone 12, bao gồm bản thường, Pro, Pro Max và iPhone 12 mini.

Các mẫu mini được đánh giá cao nhờ thiết kế nhỏ gọn, nhưng dung lượng pin hạn chế lại trở thành điểm yếu chí mạng. iPhone 12 mini bán chậm, iPhone 13 mini cũng không khá hơn. Sau hai thế hệ, Apple buộc phải khai tử “mẫu iPhone thứ tư” này.

Năm 2022, Apple thử lại với iPhone 14 Plus, tiếp nối bằng iPhone 15 Plus và iPhone 16 Plus. Ý tưởng là tạo ra thiết bị “lai” giữa iPhone thường và Pro Max: giữ giá mềm hơn, nhưng sở hữu màn hình và pin lớn. Tuy nhiên, các mẫu Plus luôn đứng cuối bảng doanh số trong gia đình iPhone. Và chính điều này mở đường cho sự xuất hiện của iPhone 17 Air trong năm nay.

Từ thất bại của dòng mini và Plus, có thể thấy khách hàng của Apple thích iPhone lớn hơn chứ không mặn mà với máy nhỏ. May mắn là iPhone 17 Air được đồn sẽ có màn hình 6,7 inch, tương đương với dòng Plus. Nhưng từ đó trở đi, mọi thứ bắt đầu khác biệt.

Đúng như tên gọi “Air”, mẫu máy mới được cho là mỏng và nhẹ nhất từ trước đến nay. Để đạt được điều này, Apple nhiều khả năng sẽ chấp nhận đánh đổi: chỉ trang bị một camera sau duy nhất, pin nhỏ hơn và vi xử lý yếu hơn so với bản Pro.

Nói cách khác, iPhone 17 Air là một phiên bản “chắt lọc” từ công thức iPhone Plus: to bản, đơn giản và nhẹ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu chỉ riêng độ mỏng có đủ sức thuyết phục người tiêu dùng khi máy ít camera hơn, hiệu năng thấp hơn và pin yếu hơn?

Bài học từ Samsung và thị trường

Có lẽ việc chia sự chú ý của người dùng ra bốn mẫu iPhone là điều quá tham vọng. Thị trường hiện tại chỉ có một ví dụ gần giống: Samsung Galaxy S25 Edge, mẫu flagship thứ tư của Samsung, ra mắt cách đây vài tháng.

Theo số liệu không chính thức, Galaxy S25 Edge bán được khoảng 65 triệu máy trong tháng đầu tiên, tương đương doanh số trung bình của Galaxy S25 Plus. Tuy nhiên, Edge được tung ra tách biệt, nên phép so sánh chưa thực sự công bằng. Dẫu vậy, điều này cũng cho thấy rằng thị trường cho những mẫu flagship “nửa vời” là khá hạn chế.

Ngoài Samsung, không hãng nào khác thử nghiệm bốn phiên bản flagship cùng lúc. Google với Pixel 10 chỉ có ba mẫu (không tính bản Fold vốn thuộc một phân khúc riêng). Các hãng Trung Quốc như OnePlus hay Xiaomi thậm chí chỉ tung ra một hoặc hai mẫu cao cấp.

Điều này đặt ra câu hỏi: Apple có đang đi quá xa?

Tất nhiên, iPhone vẫn là iPhone. Dù có nhiều hoài nghi, iPhone 17 Air chắc chắn sẽ tạo ra doanh số mà bất kỳ nhà sản xuất smartphone nào khác cũng mơ ước. Apple nổi tiếng ở khả năng “tái định nghĩa nhu cầu” của người dùng, điều từng xảy ra với iPhone, iPad hay AirPods.

Nhưng có vẻ như nếu Apple duy trì ba mẫu iPhone vẫn sẽ hoàn hảo hơn. Việc thêm một mẫu thứ tư có thể chỉ gây nhiễu loạn thị trường, khiến người dùng bối rối và chia nhỏ doanh số.

Dẫu vậy, sự hoài nghi không đồng nghĩa với thiếu hứng thú. Trái lại, người dùng vẫn rất tò mò muốn xem iPhone 17 Air sẽ khác biệt thế nào, Apple đã làm gì để biến nó trở thành chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử.

Và biết đâu, giống như cách Apple từng khiến thế giới thay đổi quan điểm về việc bỏ jack cắm tai nghe hay “tai thỏ”, lần này hãng lại một lần nữa chứng minh rằng: “mỏng” không chỉ là thời trang, mà còn là tương lai.

(Theo Tom’s Guide, PhoneArena)