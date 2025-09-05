"Mưa đỏ" chỉ cần 15 ngày để trở thành á quân doanh thu phòng vé Việt.

Tính tới 12h ngày 5/9, Mưa đỏ đã vượt mốc 490 tỷ đồng, chính thức đánh bại Lật mặt 7 (483 tỷ đồng) của Lý Hải để giành ngôi á quân trong top những phim có doanh thu cao nhất mọi thời, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Hiện Mưa đỏ chỉ cần hơn 60 tỷ đồng để soán ngôi Mai (551 tỷ đồng) của Trấn Thành để trở thành tác phẩm có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Dự đoán tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền sẽ về đích vào cuối tuần này khi hiện tại Mưa đỏ vẫn chưa có đối thủ ngang ngửa và doanh thu trong ngày vẫn tăng trưởng rất tốt.

Mưa đỏ chiếu sớm từ 21/8 và chính thức ra rạp từ 22/8. Bộ phim liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé với tốc độ tăng trưởng doanh thu chưa từng thấy trong lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam. Mưa đỏ lần lượt đánh bại Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành để trở thành phim có doanh thu cao nhất 2025 và sau đó vượt Bố già, Nhà bà Nữ và Lật mặt 7 để giành ngôi á quân phòng vé trong lịch sử phim chiếu rạp Việt Nam.

Hình ảnh gây xúc động mạnh trong buổi chiếu "Mưa đỏ" đặc biệt ở Quảng Trị tối 4/9.

Giữa lúc đang gây bão phòng vé, Điện ảnh Quân đội Nhân dân và đạo diễn Đặng Thái Huyền đã mang Mưa đỏ về chiếu miễn phí cho hơn 5.000 khán giả ở Quảng Trị vào tối 4/9. Buổi chiếu tại Thành cổ Quảng Trị nhằm tri ân, phục vụ lãnh đạo chính quyền địa phương, các đơn vị quân đội, nhân dân phối hợp sản xuất phim trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Phim sẽ tiếp tục chiếu miễn phí cho khán giả Quảng Trị trong hôm nay, 5/9.

Nữ đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ trên trang cá nhân: "Trong suốt 3 năm lăn lộn cùng Mưa đỏ, tôi nghĩ đây là buổi chiếu quan trọng, thiêng liêng, đặc biệt nhất mà Điện ảnh Quân đội và toàn thể ê-kíp Mưa đỏ đã mong chờ từng ngày để hiện thực hóa. Hôm nay, tôi xin mạn phép thay mặt ê-kíp Mưa đỏ kính cẩn báo cáo trước anh linh các liệt sĩ: Chúng con bằng tất cả sức lực, tâm huyết đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mong anh linh các bác, các chú chứng giám".