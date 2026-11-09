Man United trở thành đội có thành tích phòng ngự tệ nhất trong nhóm 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, sau khi để Aston Villa chọc thủng lưới 4 lần trên sân nhà.

Man United vừa giật lại một điểm đầy kịch tính hôm Chủ nhật (8/11), nhưng màn trình diễn yếu kém của hàng thủ thực sự đáng lo ngại.

Chỉ trong 4 phút đầu trận tại Old Trafford, Quỷ đỏ bị các học trò của HLV Unai Emery dẫn 2-0. Khởi đầu ấy phần nào cho thấy những vấn đề mà Man United đang gặp dưới hàng phòng ngự.

MU đã để thủng lưới 30 bàn kể từ đầu mùa - Ảnh: Shutterstock

Đoàn quân HLV Michael Carrick san bằng tỷ số 2-2 nhờ các pha lập công của Bruno Fernandes và Youri Tielemans.

Tuy nhiên, Aston Villa một lần nữa khiến đội chủ nhà choáng váng khi ghi liền hai bàn ngay đầu hiệp hai.

John McGinn thực hiện thành công quả phạt đền, trước khi Leon Goretzka tái lập cách biệt hai bàn cho đội khách chỉ vài phút sau đó.

Man United tiếp tục vùng lên và giành lại một điểm nhờ hai bàn gỡ ở khoảng thời gian bù giờ của Joshua Zirkzee và Patrick Dorgu.

Dù vậy, một thống kê đáng báo động phơi bày sự yếu kém của hàng thủ MU. Lần lọt lưới thứ 4 trước Aston Villa cũng là bàn thua 30 của Quỷ đỏ kể từ đầu mùa.

Tính trên mọi đấu trường, không đội nào thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu để thủng lưới nhiều hơn MU.

Tương lai Michael Carrick vẫn là dấu hỏi - Ảnh: Alamy

Trước khi nhận 4 bàn thua trước Aston Villa, MU để Bournemouth chọc thủng lưới 3 lần ở trận gần nhất tại Old Trafford. Tháng trước, họ cũng từng thua đậm Como 1-4.

MU tránh được thất bại thứ ba liên tiếp trước Aston Villa. Kết quả cũng có thể giúp Carrick giữ ghế, khi tưởng chừng ông đã ở sát bờ vực bị sa thải lúc đội nhà bị dẫn 2-4.

Hiện Quỷ đỏ vẫn đứng thứ 18 trên BXH Ngoại hạng Anh. Họ mới thắng 1 trận từ đầu mùa. Lần duy nhất MU giành trọn 3 điểm là trận thắng Ipswich Town 5-2 trên sân nhà hồi tháng Tám.