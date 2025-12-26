Lối sống “bào mòn” sức khỏe

Nguyễn Trọng Nguyễn (20 tuổi) là sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ TPHCM đang sinh sống tại Thủ Đức. Chàng trai này đã được chẩn đoán mắc đái tháo đường type 2 - căn bệnh mạn tính thường gặp ở người trung niên.

Nguyễn chia sẻ, khi lên TPHCM học tập, cậu lao vào guồng quay kiếm sống với 2-3 công việc làm thêm cùng lúc. Ban ngày đi làm, buổi tối học, về đến phòng trọ Nguyễn lại tiếp tục làm việc khác. Hầu như ngày nào cậu cũng ngủ lúc 2-3h.

Để chống chọi với những cơn buồn ngủ triền miên, Nguyễn thường xuyên sử dụng nước ngọt, nước tăng lực. Việc ăn uống thất thường, nhiều đồ chế biến sẵn, ít vận động khiến cân nặng của cậu tăng nhanh, có thời điểm lên tới 110kg.

Nguyễn Trọng Nguyễn tự nhận ra rằng mình đã bào mòn sức khỏe nhanh dẫn đến mắc bệnh sớm. Ảnh: NVCC.

Giữa năm nay, Nguyễn bắt đầu nhận thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu bất thường. Tóc rụng nhiều khiến cậu lo sợ bị hói và phải đi khám da liễu. Đáng chú ý, chỉ trong vòng 3 tháng, Nguyễn sụt tới 25kg dù không chủ động giảm cân. Cùng với đó là cảm giác khát nước dữ dội, mỗi ngày cậu uống tới 6-7 lít nước nhưng cổ họng vẫn luôn khô rát.

Lo lắng, Nguyễn đến bệnh viện kiểm tra tổng quát. Kết quả khiến nam sinh bàng hoàng: Cậu mắc đái tháo đường type 2. Chỉ số đường huyết lúc đói của Nguyễn lên tới 15,6mmol/L. Đây là mức rất cao, tiềm ẩn nguy cơ biến chứng cấp tính như nhiễm toan ceton nếu không được kiểm soát kịp thời.

“Nghe bác sĩ nói mình bị đái tháo đường, tôi suy sụp hoàn toàn. Tôi tự hỏi liệu mình có sống thọ được không, tương lai rồi sẽ ra sao. Tôi mới chỉ 20 tuổi thôi”, Nguyễn nhớ lại.

Chủ động thay đổi để sống lâu

Sau cú sốc ban đầu, được bác sĩ tư vấn thay đổi chế độ ăn uống và lối sống, Nguyễn bắt đầu chủ động tìm hiểu về căn bệnh mình mắc phải. Cậu đọc thêm sách về sức khỏe, tâm lý, học cách suy nghĩ tích cực để không rơi vào trạng thái bi quan.

Nguyễn chia sẻ tình trạng bệnh với gia đình. Mẹ cậu thức trắng đêm vì không tin con trai lại mắc bệnh sớm đến vậy. Người cha ít nói nhưng sự lo lắng hiện rõ trong từng hành động. Chị gái Nguyễn chủ động tìm hiểu thực phẩm phù hợp, lên thực đơn chi tiết để hỗ trợ em trai thay đổi lối sống.

Bảng tổng hợp kết quả xét nghiệm của Nguyễn sau khi tự thay đổi bản thân.

Tên xét nghiệm Chỉ số tham chiếu Đơn vị Kết quả cũ Kết quả mới Glucose (Đường huyết) 4.11 - 6.05 mmol/l 15.94 7.71 HbA1c 4.00 - 6.00 % 12.67 6.59

Từ đó, Nguyễn nghiêm túc điều chỉnh sinh hoạt hằng ngày. Cậu chuyển sang ăn nhiều rau xanh, bổ sung đạm lành mạnh, sử dụng gạo lứt thay cho tinh bột tinh chế. Nguyễn áp dụng chế độ ăn gián đoạn 16:8, ăn rau trước, sau đó đến đạm rồi mới ăn cơm. Sau mỗi bữa ăn, cậu đi bộ thêm 30 phút để hỗ trợ chuyển hóa đường.

Thay vì thức khuya triền miên, Nguyễn đi ngủ đúng giờ, tạm gác bớt việc làm thêm để tập trung học tập và phục hồi sức khỏe. Mỗi sáng, cậu duy trì thói quen chạy bộ, vừa vận động vừa phơi nắng sớm.

Sau 3 tháng kiên trì, Nguyễn tái khám và nhận kết quả tích cực: chỉ số đường huyết giảm xuống còn 6,7 mmol/L, mức gần ngưỡng kiểm soát an toàn.

Ở tuổi 20 mắc bệnh mạn tính, Nguyễn không giấu giếm mà chủ động chia sẻ câu chuyện của mình với bạn bè, mong rằng những người xung quanh sẽ rút kinh nghiệm, không đánh đổi sức khỏe bằng việc thức khuya, ăn uống vô độ.

Hiện tại, thực đơn của Nguyễn đã hoàn toàn nói không với nước ngọt, mì gói, đồ ăn nhanh. “Bệnh đến với tôi sớm hơn người khác nhưng tôi tin mình cũng có thể thay đổi sớm hơn. Mỗi ngày, tôi cố gắng sống ý nghĩa hơn để khỏe mạnh, để được ở bên gia đình lâu hơn”, Nguyễn nói.

Qua câu chuyện của mình, Nguyễn muốn gửi tới cộng đồng lời cảnh báo rõ ràng rằng đái tháo đường type 2 không còn là bệnh của riêng người lớn tuổi mà đang ngày càng trẻ hóa, đặc biệt ở những người có lối sống thiếu khoa học, ít vận động và thường xuyên căng thẳng kéo dài.

Theo bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), nếu trước đây đái tháo đường tuýp 2 chủ yếu gặp ở người trên 35 tuổi và hiếm gặp ở lứa tuổi dưới 40 thì hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt, xuất hiện ngày càng nhiều ở người dưới 35 tuổi, thậm chí ở trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Đái tháo đường là bệnh mạn tính xảy ra khi cơ thể thiếu insulin hoặc không sử dụng hiệu quả insulin, khiến đường huyết tăng cao kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng bệnh nhân đái tháo đường trẻ hóa là béo phì, thừa cân, kết hợp yếu tố di truyền và lối sống không lành mạnh như stress, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, chất bảo quản. Bệnh không chỉ gây tăng đường huyết mà còn dẫn tới nhiều biến chứng nguy hiểm về tim mạch, gan, thận. Bác sĩ khuyến cáo trẻ thừa cân, béo phì, đặc biệt ở độ tuổi 14-15, có dấu hiệu gai đen vùng cổ hoặc nách cần được theo dõi, tầm soát sớm nguy cơ mắc bệnh.

7 triệu người Việt mắc đái tháo đường, hàng triệu người trẻ có nguy cơ mù lòa Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), có tới 1/3 bệnh nhân đái tháo đường bị mắc bệnh võng mạc dẫn tới hàng triệu người có nguy cơ mù lòa do biến chứng của bệnh này.

7 nguyên tắc ăn uống cho người bệnh đái tháo đường, không cần cắt tinh bột Chế độ ăn hợp lý là nền tảng của kiểm soát, ổn định đường huyết, duy trì cân nặng hợp lý, phòng biến chứng tim mạch, thận, mắt, thần kinh giúp người bệnh sống khỏe.