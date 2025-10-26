Theo Bộ Y tế, hiện nay các bệnh lý về võng mạc không chỉ là một vấn đề y khoa mà còn tạo ra gánh nặng kinh tế - xã hội nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến năng suất lao động và chất lượng cuộc sống của hàng triệu người. Trên toàn cầu, bệnh lý võng mạc thuộc nhóm nguyên nhân hàng đầu gây mất thị lực vĩnh viễn. Theo Tổ chức y tế thế giới, có tới 1/3 bệnh nhân đái tháo đường bị mắc bệnh võng mạc ở một mức độ nào đó.

Tại Việt Nam, có khoảng 7 triệu người trong độ tuổi 30-69 mắc bệnh đái tháo đường. Đáng lưu ý, bệnh võng mạc đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trong độ tuổi lao động. Thống kê cũng cho thấy 39,5% các biến chứng của bệnh đái tháo đường liên quan đến mắt và thần kinh.

Từ thực trạng trên, ngày 25/10, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế), Bệnh viện Mắt Trung Ương, Bệnh viện Mắt TPHCM và Roche Pharma Việt Nam đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ Chương trình hợp tác “Vì đôi mắt Việt”. Chương trình đặt mục tiêu xây dựng mô hình quản lý toàn diện cho người bệnh mắc bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường, một trong những nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu ở người trong độ tuổi lao động tại Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục Trưởng, Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng mô hình này không chỉ giúp nâng cao chất lượng điều trị cho người bệnh mà còn là một bước tiến quan trọng cho sự phát triển chuyên khoa mắt tại các bệnh viện công, đặc biệt là ở tuyến tỉnh. Việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám phát hiện sớm là một hướng đi chiến lược sẽ tích cực thúc đẩy quản lý bệnh.

Phó giáo sư Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung Ương cũng cho biết, đơn vị cam kết dành nguồn lực và chuyên môn cao nhất để xây dựng thành công mô hình quản lý toàn diện này thông qua chương trình, đặc biệt trong việc xây dựng và hoàn thiện các hướng dẫn chuyên môn, đề xuất các chính sách liên quan. Bệnh viện sẽ hỗ trợ người bệnh đái tháo đường được chẩn đoán và điều trị sớm các biến chứng về mắt, giúp duy trì thị lực và nâng cao chất lượng cuộc sống, nhất là cho những người bệnh trong độ tuổi lao động.

Còn bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM cho biết tại khu vực phía Nam, bệnh viện sẽ cam kết trong việc đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực chuyên môn cho các cán bộ y tế trong xây dựng một hệ thống tầm soát và phát hiện sớm bệnh lý võng mạc hiệu quả cho số lượng lớn người bệnh đái tháo đường đang được quản lý tại tuyến trước, qua đó giúp đảm bảo người bệnh được chăm sóc, theo dõi, điều trị kịp thời và cùng lúc giúp giảm áp lực quá tải ở các bệnh viện chuyên khoa.

Chương trình đã đặt ra một lộ trình cụ thể để hiện thực hóa ba mục tiêu lớn:

- Mục tiêu 1: Nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận của người bệnh trong việc khám, phát hiện sớm, điều trị và quản lý các bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường.

- Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực (chẩn đoán, điều trị và quản lý) cho cán bộ y tế nhằm cải thiện chất lượng các đơn vị quản lý người bệnh mắc các bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường.

- Mục tiêu 3: Xây dựng và phát triển mô hình đơn vị quản lý toàn diện người bệnh mắc các bệnh lý võng mạc và phù hoàng điểm do đái tháo đường để người bệnh được tiếp cận các dịch vụ khám phát hiện sớm, điều trị và theo dõi kịp thời.

Trong quá trình triển khai, các bên sẽ tập trung vào việc thiết kế, xây dựng và thí điểm mô hình này tại các bệnh viện tham gia, cũng như phối hợp cập nhật và ban hành các hướng dẫn quốc gia về chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh lý võng mạc để làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình sau này.

