Bác sĩ Bùi Thanh Hoài, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, cây măng cụt còn có tên gọi khác là sơn trúc tử, tên khoa học là Garcinia mangostana L., thuộc họ bứa. Trong y học cổ truyền và đời sống, các bộ phận của quả măng cụt mang lại nhiều giá trị sức khỏe cũng như công dụng làm đẹp độc đáo nếu được sử dụng đúng cách.

Nghiên cứu cho thấy, trong vỏ quả măng cụt chứa 7-13% tanin. Tại nhiều quốc gia như Malaysia, Campuchia hay Philippines, người dân thường dùng nước sắc từ vỏ măng cụt làm bài thuốc chữa đau bụng, lỵ, thậm chí hỗ trợ điều trị bệnh hoàng đản (vàng da).

Để thực hiện bài thuốc này, người dân cho khoảng 10 vỏ quả măng cụt vào nồi đất hoặc nồi đồng, lưu ý tránh dùng nồi sắt hay nồi tôn, sau đó thêm nước cho ngập rồi đun sôi kỹ trong vòng 15 phút. Nước sắc sẽ được chia ra uống từ 3 đến 4 chén to mỗi ngày.

Quả măng cụt giàu vitamin C. Ảnh: Trâm Minh

Theo các chuyên gia, không chỉ làm thuốc, vỏ măng cụt còn được ứng dụng rộng rãi trong các công thức chăm sóc và trẻ hóa làn da. Đối với những người muốn trị nám và tàn nhang, có thể lấy vỏ măng cụt rửa sạch, dùng thìa cạo phần thịt vỏ rồi bỏ vào máy xay nhuyễn, tiếp tục thêm một thìa nước chanh cùng một thìa mật ong rồi trộn đều thành hỗn hợp dạng sệt. Việc thoa hỗn hợp này lên mặt và thư giãn khoảng 15 đến 20 phút sẽ giúp các nốt tàn nhang và vết thâm sẹo mờ đi.

Để ngăn ngừa và cải thiện tình trạng lão hóa da từ bên trong, người dùng có thể phơi khô vỏ quả măng cụt, bảo quản ở nơi khô ráo trong hũ kín, sau đó mỗi ngày lấy một ít nấu với nước sôi trong 10 phút để pha trà uống hằng ngày.

Bên cạnh đó, vỏ măng cụt phơi khô và nghiền nhỏ cũng là phương pháp trị mụn hiệu quả khi được trộn đều với 4 thìa nhỏ dầu ô liu, thoa lên mặt trong 30 phút rồi rửa sạch, duy trì đều đặn mỗi tuần một lần.

Khi mới chín, thịt quả măng cụt có màu trắng trong, để sau ít ngày sẽ ngả màu vàng, kém thơm và có vị chát.

Mặc dù phần thịt quả rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C và chất xơ, bác sĩ Hoài lưu ý 3 nhóm cần đặc biệt thận trọng khi ăn.

Người bị tiểu đường: Măng cụt chứa lượng đường tự nhiên khá cao. Ăn quá nhiều có thể làm tăng đường huyết. Người bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn nhưng nên kiểm soát khẩu phần (khoảng 2-3 quả/lần).

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất trong măng cụt có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Người đang dùng thuốc như Warfarin nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn măng cụt hoặc sản phẩm chiết xuất từ loại quả này.

Người chuẩn bị phẫu thuật: Nên hạn chế hoặc ngừng dùng các chế phẩm từ măng cụt khoảng 2 tuần trước phẫu thuật do nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng đông máu.