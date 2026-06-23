Tôi mắc cường giáp có thể ăn rong biển với lượng nhỏ hay cần kiêng hoàn toàn? Tôi xin cảm ơn! (Bích Ngà - Tân Định, TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Đức Tỉnh - công tác tại Bệnh viện Quân y 175 TPHCM tư vấn:

Rong biển và các loại tảo biển từ lâu được xem là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Đặc biệt, đây là nguồn cung cấp iod tự nhiên rất dồi dào - vi chất thiết yếu giúp tuyến giáp sản xuất các hormone quan trọng điều hòa quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Tuy nhiên, đối với những người mắc bệnh tuyến giáp, rong biển không phải lúc nào cũng là lựa chọn có lợi. Trong một số trường hợp, việc bổ sung quá nhiều iod có thể khiến bệnh diễn tiến nặng hơn. Chỉ một lượng nhỏ rong biển cũng có thể chứa hàm lượng iod cao gấp nhiều lần nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày của người trưởng thành.

Rong biển chứa nhiều dinh dưỡng nhưng không hợp cho nhiều người. Ảnh: Hoa Linh

Trong khi thiếu iod có thể gây suy giáp hoặc bướu cổ, việc dư thừa iod lại có nguy cơ kích hoạt hoặc làm trầm trọng thêm một số bệnh lý tuyến giáp.

Vì vậy, người bệnh cần hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình trước khi sử dụng các loại thực phẩm này.

- Nhóm người mắc bệnh Basedow (Graves), một dạng cường giáp tự miễn. Ở những bệnh nhân này, tuyến giáp đang hoạt động quá mức và sản xuất lượng hormone vượt nhu cầu cơ thể.

Khi bổ sung thêm iod từ rong biển hoặc tảo biển, tuyến giáp có thể bị kích thích sản xuất hormone nhiều hơn, khiến các triệu chứng như hồi hộp, tim đập nhanh, run tay, sụt cân trở nên nghiêm trọng hơn. Trong những trường hợp nặng, nguy cơ xuất hiện cơn bão giáp biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng cũng tăng lên.

- Người bị bướu nhân độc tuyến giáp cũng cần thận trọng. Đây là tình trạng một hoặc nhiều nhân trong tuyến giáp tự sản xuất hormone mà không chịu sự kiểm soát của cơ thể. Việc nạp thêm iod có thể khiến các nhân này hoạt động mạnh hơn, làm tăng nồng độ hormone tuyến giáp và khiến bệnh khó kiểm soát.

- Đối với người mắc viêm tuyến giáp Hashimoto, việc ăn rong biển không bị cấm hoàn toàn nhưng cần hạn chế. Một số nghiên cứu cho thấy lượng iod quá cao có thể thúc đẩy phản ứng tự miễn, làm tổn thương tuyến giáp tiến triển nhanh hơn. Người bệnh nên tránh sử dụng thường xuyên các loại tảo khô, tảo bẹ hoặc viên uống tảo cô đặc chứa hàm lượng iod lớn.

Ngược lại, những trường hợp suy giáp do thiếu iod, suy giáp sau phẫu thuật hoặc sau điều trị tuyến giáp thường vẫn có thể sử dụng rong biển với lượng hợp lý.

Người có bướu giáp lành tính, nang giáp hoặc nhân giáp lành tính nhưng chức năng tuyến giáp vẫn bình thường cũng không cần loại bỏ hoàn toàn thực phẩm này khỏi chế độ ăn.

Mỗi bệnh lý tuyến giáp có cơ chế khác nhau nên nhu cầu iod cũng khác nhau. Việc bổ sung hoặc kiêng khem không phù hợp có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị và sức khỏe lâu dài.

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