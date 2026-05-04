Ngày 4/5, Công an TP Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Tô Thanh Huy Vũ (23 tuổi, ngụ xã Phú Riềng) và Võ Văn Đức Hùng (23 tuổi, ngụ phường Bình Phước) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 29/4, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai đã bắt quả tang Hùng và Vũ đang tàng trữ một khẩu súng dạng ổ xoay tại một quán cà phê ở khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước. Bên trong ổ xoay có 5 viên đạn thể thao dạng đạn nổ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Vũ khai nhận đã mượn khẩu súng trên từ một đối tượng chưa rõ lai lịch vào sáng cùng ngày. Sau đó, Vũ mang súng đến nhà Hùng tại khu phố Tiến Hưng, phường Bình Phước để bắn thử một phát. Đến khi cả hai rủ nhau đi uống cà phê, Vũ đưa khẩu súng cho Hùng cất giữ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Vũ còn khai vào ngày 24/4 đã có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của anh P.N.C. (SN 1997, ngụ xã Phú Riềng) lấy một ô tô trị giá khoảng 950 triệu đồng mang đi cầm cố, lấy 50 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định.