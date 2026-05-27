Sáng 27/5, lãnh đạo xã Bích Hào (tỉnh Nghệ An) cho biết chính quyền địa phương vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình bé trai 6 tháng tuổi bị vữa rơi trúng dẫn đến tử vong.

Trước đó, khoảng 17h ngày 25/5, bé N.M.K. (6 tháng tuổi, trú xóm Kim Hoa, xã Bích Hào) đang nằm ngủ trong nhà thì không may bị mảng vữa trần nhà rơi xuống trúng người, tử vong tại chỗ.

Được biết, căn nhà xảy ra sự việc mới được đưa vào sử dụng khoảng 2 năm nay.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: CTV

Theo lãnh đạo xã Bích Hào, đây là tai nạn đáng tiếc. “Có thể lớp vữa không bám chắc vào bê tông nên bị bong, tách”, vị này nói.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.