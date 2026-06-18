Số liệu mới cho thấy Threads đã có thêm 100 triệu người dùng hàng tháng trong vòng 10 tháng qua, tăng từ mức 400 triệu thành viên ghi nhận vào tháng 8/2025. Nền tảng này hiện ghi nhận lượng tương tác xoay quanh các chủ đề như thể thao, K-pop, sách và văn hóa đại chúng.

Threads tăng trưởng tốt tại Việt Nam, theo đại diện Meta. Ảnh: Du Lam

Tại Việt Nam, ứng dụng được một bộ phận người dùng trẻ, các nhà sáng tạo nội dung và một số thương hiệu sử dụng để cập nhật xu hướng hoặc tiếp cận khách hàng. Đầu năm nay, tính năng "Xu hướng" (Trending Now) cũng đã được cập nhật, hiển thị 5 chủ đề được thảo luận nhiều nhất và tự động làm mới sau mỗi 30 phút.

Hồi tháng 1, ông Khôi Lê - Giám đốc quốc gia Meta tại Việt Nam - chia sẻ Threads tăng trưởng tốt và kỳ vọng vào sự phát triển của nền tảng này trong năm 2026.

Cùng với cột mốc số lượng thành viên, Threads triển khai tính năng "Your Algo" (Thuật toán của bạn). Công cụ này cho phép người dùng tùy chỉnh tăng hoặc giảm tần suất xuất hiện của các chủ đề nhất định trên bảng tin một cách riêng tư, với thời hạn lựa chọn duy trì trong 1, 3 hoặc 7 ngày.

Trước đó, với tính năng thử nghiệm "Dear Algo" ra mắt vào tháng 2, người dùng bắt buộc phải đăng trạng thái ở chế độ công khai để hệ thống nhận diện sở thích. Hiện tại, tính năng Your Algo mới được áp dụng tại các thị trường Mỹ, Canada, Anh, Australia và New Zealand. Đây là công cụ chưa xuất hiện trên nền tảng đối thủ X (Twitter cũ).

Nền tảng của Meta cũng đưa tính năng Cộng đồng (Communities) ra khỏi giai đoạn thử nghiệm (beta). Ứng dụng bổ sung "Trung tâm Cộng đồng" (Discovery Hub) giúp người dùng tìm kiếm các nhóm theo sở thích ngay từ menu chính, đồng thời thiết lập các biểu tượng nhận diện riêng cho từng nhóm và bổ sung danh hiệu thành viên nổi bật.

Tính năng Trò chuyện trực tiếp (Live Chats) trong các cộng đồng - vốn được áp dụng từ tháng 4 cho các sự kiện trực tiếp như FIFA World Cup - sẽ được mở rộng cho toàn bộ các nhóm vào tháng 7 tới. Công cụ này bổ sung quyền đồng tổ chức và trích dẫn nội dung trực tiếp lên bảng tin.

Theo Connor Hayes, Giám đốc Threads, các cuộc trò chuyện trực tiếp bằng văn bản đóng vai trò như một không gian theo dõi song song cho người dùng khi xem các sự kiện thực tế.

Trong năm qua, Threads liên tục bổ sung các công cụ như nhắn tin trực tiếp (DMs), bài đăng ẩn (ghost post), nhắn tin trên máy tính, hệ thống tìm kiếm và bảng tin theo trình tự thời gian nhằm hoàn thiện khả năng cập nhật thông tin theo thời gian thực.

Threads ra đời năm 2023 và được xem là một đối thủ của X sau khi Elon Musk thâu tóm mạng xã hội Twitter. Tháng 9/2025, nền tảng của Meta chính thức vượt X về số lượng người dùng tích cực hàng ngày.