Nghị định 174/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, có hiệu lực từ 1/7. Tại điều 94 với hành vi vi phạm các quy định về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trong nước; đáng chú ý là bên cạnh phạt tiền cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ còn bị tước giấy phép và đình chỉ hoạt động mạng xã hội từ 1 đến 3 tháng, nếu vi phạm các quy định tại điều khoản này.

Không thực hiện gỡ bỏ thông tin vi phạm, không khoá tài khoản trang cộng đồng, lưu trữ, truyền thông tin giả mạo sai sự thật… mạng xã hội trong nước sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 1 đến 3 tháng. Ảnh: Gemini AI

Cụ thể, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thiết lập mạng xã hội trong nước vi phạm một trong các hành vi như: không thực hiện việc ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin, dịch vụ, ứng dụng vi phạm quy định của pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; không thực hiện việc khoá các tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung vi phạm pháp luật theo quy định; không cung cấp thông tin của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; bên cạnh việc phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội và đình chỉ hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội từ 1vđến 3 tháng.

Còn nếu vi phạm một trong các hành vi như: lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; lưu trữ, truyền đưa thông tin cổ súy cho tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; lưu trữ, truyền đưa thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, kinh dị, rùng rợn; mức phạt tiền sẽ tăng lên từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng và đồng thời cũng sẽ bị tước giấy phép và đình chỉ hoạt động mạng xã hội từ 1 đến 3 tháng như trên.