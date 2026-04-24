Theo trang Carscoops, một phụ nữ tại Florida gây sốc khi điều khiển chiếc bán tải Chevrolet Silverado độ gầm cao, nặng khoảng 3 tấn, cán qua một chiếc Lamborghini Huracan đang đi chậm để tìm chỗ đỗ trong bãi gửi xe.

Theo đoạn video được ghi lại từ một xe khác, chiếc Lamborghini Huracan di chuyển chậm rãi thì bất ngờ bị chiếc Silverado lao tới với tốc độ cao. Chiếc bán tải này không có dấu hiệu giảm tốc hay đánh lái né tránh, đâm trực diện rồi tiếp tục leo hẳn lên phần đầu siêu xe trước khi dừng lại kiểm tra.

Điều đáng nói, toàn bộ quá trình va chạm diễn ra mà tài xế dường như không nhận ra ngay sự việc. Hình ảnh chiếc bán tải “vô tư” trèo qua siêu xe khiến nhiều người liên tưởng đến màn trình diễn xe tải quái vật, thay vì một tai nạn giao thông thông thường.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ sự chênh lệch quá lớn về chiều cao và thiết kế. Lamborghini Huracan có gầm và trần rất thấp, trong khi chiếc Silverado được nâng gầm tối đa, làm tăng đáng kể điểm mù phía trước. Khi tầm nhìn bị hạn chế, chỉ một khoảnh khắc mất tập trung cũng đủ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

May mắn, vụ việc không ghi nhận thương vong về người. Chủ nhân chiếc Huracan (được cho là người đăng tải video lên mạng xã hội) cũng giữ thái độ khá bình tĩnh sau sự cố.

Tuy vậy, đây không thể coi là lỗi nhỏ. Tài xế đã chạy nhanh trong khu vực bãi đỗ, thiếu quan sát và không dừng xe ngay sau va chạm. Nếu nạn nhân không phải là siêu xe mà là người đi bộ, trẻ em hoặc thú cưng, hậu quả có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Vụ việc cũng đặt ra vấn đề về quản lý xe độ tại Mỹ. Những chiếc bán tải nâng gầm, lốp lớn xuất hiện ngày càng phổ biến nhưng thiếu quy định kiểm soát chặt chẽ về tầm nhìn và mức độ an toàn khi vận hành. Trong khi xe tải cỡ lớn cần bằng lái chuyên biệt, các phương tiện độ tương tự vẫn được sử dụng như xe cá nhân thông thường, tiềm ẩn nhiều rủi ro trên đường.

(Theo Carscoops)

