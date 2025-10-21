Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Đào Quang Hà (SN 2001), trú tại tỉnh Hưng Yên, là chủ kênh Fanpage “Hà và Việt Nam” và là thành viên của đoàn thiện nguyện tại tỉnh Đắk Lắk, có vai trò kêu gọi quyên góp để đoàn tổ chức hoạt động hỗ trợ đồng bào vùng lũ tại Thái Nguyên vào đầu tháng 10 vừa qua.

Đối tượng Hà tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Chiều 11/10, sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa xe từ thiện của đoàn và một ô tô của người dân Thanh Hóa, dù không có mặt tại hiện trường, Hà đã đăng tải lại video vụ việc lên trang cá nhân. Bài đăng nhanh chóng thu hút nhiều bình luận công kích chủ xe và người dân Thanh Hóa.

Trong số đó, có nhiều bình luận bày tỏ mong muốn ủng hộ đoàn thiện nguyện khắc phục số tiền 100 triệu đồng mà đoàn đã đền bù cho chủ xe Thanh Hóa. Nhân cơ hội này, Hà công khai số tài khoản cá nhân và đăng bài kêu gọi ủng hộ. Sau đó, một người đã chuyển 43 triệu đồng vào tài khoản của Hà nhưng không muốn tiết lộ danh tính.

Tuy nhiên, Hà chỉ chuyển 40 triệu đồng sang một tài khoản khác của mình, không báo lại cho đoàn và sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.