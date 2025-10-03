Ngày 3/10, Công an tỉnh Điện Biên quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Tuân (trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Mạnh Tuân tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ điều tra, Nguyễn Mạnh Tuân tạo dựng hình ảnh một “thầy giáo nhân ái”, "người làm việc thiện" trên mạng xã hội với những lời kêu gọi sẻ chia, các hình ảnh trao quà cho người nghèo, nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng.

Thực chất, Tuân đã lợi dụng niềm tin ấy để chiếm đoạt tiền từ thiện, âm thầm bỏ túi hàng trăm triệu đồng từ chính lòng tin của cộng đồng.

Trước đó, ngày 23/9, Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận đơn tố giác của chị H.T.G. (trú tại phường Điện Biên Phủ), phản ánh nhiều lần chuyển tiền ủng hộ vào tài khoản cá nhân của Tuân nhưng không thấy công khai minh bạch.

Đối tượng Tuân bị cáo buộc đã lập “hệ thống” kêu gọi từ thiện với nhiều tài khoản Facebook khác nhau. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, từ năm 2016, Tuân lập “hệ thống” kêu gọi từ thiện với các tài khoản Facebook như Nguyễn Mạnh Tuân (có tích xanh), Nguyễn Tuân, Lãng tử Tây Bắc, cùng nhiều tài khoản ngân hàng để kêu gọi từ thiện.

Sau khi nhận được tiền, Tuân chỉ trao một phần nhỏ cho người khó khăn, còn lại chiếm giữ để chi tiêu cá nhân. Tính riêng từ tháng 2 đến tháng 8/2025, Tuân đã lợi dụng 7 trường hợp để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng.

Với hàng loạt sao kê tài khoản ngân hàng, dữ liệu điện tử, lời khai của các nhà hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn bị ăn chặn tiền từ thiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã có đủ căn cứ chứng minh về hành vi trục lợi tiền từ thiện của Tuân.

Ngày 30/9, sau khi được vận động, Tuân đã ra trình diện và khai nhận hành vi phạm tội. Một ngày sau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiến hành khám xét nơi ở của Tuân tại bản Tân Lập, xã Quài Tở, thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Mạnh Tuân và xử lý theo quy định.