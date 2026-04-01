Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á 2026

07/04
12:30

Australia 13-1  Brunei

TV360

07/04
15:00

Indonesia 1-0 Malaysia

TV360

07/04
17:30

Việt Nam 7-1 Timor Leste

TV360

07/04
20:00

Thái Lan 2-0 Myanmar

TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT

08/04

02:00

Real Madrid 1-2 Bayern Munich

TV 360

Sporting Lisbon 0-0 Arsenal

ON FOOTBALL

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

08/04

00:00

Nordsjaelland 2-1 Brondby

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 3

08/04

00:00

Aalesund 2-3 Fredrikstad

KFUM Oslo 1-2 Sandefjord

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 41

08/04

02:00

Wrexham 1-2 Southampton

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

08/04

05:00

Barracas Central - Vasco da Gama

Independiente Petrolero - Racing Club

08/04

07:00

O Higgins - Millonarios

08/04

07:30

Boston River - Sao Paulo

08/04

09:00

Alianza Atletico - Tigre

CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026 – TỨ KẾT

08/04

07:00

Nashville - Club America

08/04

09:00

Los Angeles FC - Cruz Azul