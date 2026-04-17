Hôm nay (17/4), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Quyền (SN 1988, ở Hải Phòng) mức án 12 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quyền không nghề nghiệp, nhưng do cần tiền tiêu, bị cáo đưa ra những thông tin gian dối như tự giới thiệu mình làm tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng, hoặc làm việc ở Quân ủy Trung ương và có nhiều mối quan hệ, có thể xin cho những người có nhu cầu vào công tác tại các cơ quan Nhà nước rồi chiếm đoạt tiền của họ.

Theo cáo buộc, từ tháng 10/2014- 7/2015, bị cáo Quyền đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của 5 người bị hại. Một trong số những người bị hại của Quyền phải kể đến ông Nguyễn Quốc C. (SN 1967, ở phường Láng, Hà Nội).

Thời điểm cuối năm 2014, ông C. có nhu cầu muốn xin cho con gái vào công tác tại Bộ Công Thương. Ông C. nhờ cháu là anh Nguyễn Văn T. (SN 1986) tìm cửa “chạy việc” cho con gái.

Bị cáo tại tòa. Ảnh: T.N

Thông qua người quen, anh T. được giới thiệu đến gặp Quyền. Khi đó, Quyền tự giới thiệu mình là thiếu tá quân đội, hiện đang làm việc tại Tổng Cục 2 - Bộ Quốc phòng. Theo lời bị cáo, anh ta có nhiều mối quan hệ quen biết, có thể xin được suất vào làm kế toán khối Đông Nam Á của Bộ Công Thương.

Tin tưởng những thông tin Quyền đưa ra là thật nên anh T. nhờ bị cáo xin việc cho con gái ông C. Quyền đồng ý và báo giá tiền “chạy việc” là 360 triệu đồng, hứa hẹn ngày 15/6/2015, con gái ông C. sẽ có quyết định vào làm việc.

Một thời gian sau, Quyền gọi điện cho anh T., nói dối là đã có quyết đinh tuyển dụng và yêu cầu anh T. đưa tiền để lo việc. Để tạo lòng tin, Quyền sử dụng Zalo để gửi hình ảnh quyết định tuyển dụng cho anh T.

Vì vậy, anh T. đã chuyển hơn 300 triệu đồng cho kẻ lừa đảo. Đến cuối tháng 7, anh T. không thấy con gái ông C. được đi làm nên yêu cầu Quyền đưa quyết định tuyển dụng, thì bị cáo nói dối rằng: “Do bí mật và Quốc hội đang họp nên sau 1 tháng quyết định mới được thi hành”.

Đến giữa tháng 9/2015, do Quyền sai hẹn nhiều lần nên anh T. yêu cầu Quyền đến nhà ông C. giải thích. Tại đây, Quyền viết giấy cam kết có nhận cầm tiền, hứa hẹn nếu không có kết quả sẽ trả lại tiền. Tuy nhiên, sau đó bị cáo trốn tránh, không gặp, không trả lại tiền cho người bị hại.

Đối với hành vi làm giả quyết định tuyển dụng cán bộ của Bộ Công Thương, quá trình điều tra, Cơ quan Công an không thu giữ được quyết định tuyển dụng giả trên nên không có căn cứ làm rõ để xử lý.

Đối tượng nhiều tiền án về tội lừa đảo

Với chiêu trò tương tự, bị cáo Quyền hứa xin việc cho một người tên L. vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán vào làm việc tại nhà ăn của Bộ Công an với chi phí 350 triệu đồng. Sau khi cầm tiền của người bị hại, Quyền không làm gì để xin việc cho chị L. như đã hứa mà dùng tiền sử dụng để chi tiêu cá nhân hết.

Được biết, trước khi bị đưa ra xét xử trong vụ án này, tháng 9/2022, bị cáo Quyền bị TAND huyện An Dương (cũ), TP Hải Phòng xử phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 6/2020, Quyền bị TAND Cấp cao tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm, TAND Tối cao tại Hà Nội) xử phạt mức án 15 năm tù cũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.