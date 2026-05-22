Ngày 22/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Trần Thị Phi Yến (40 tuổi) và D. (27 tuổi, cùng trú phường Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Thị Phi Yến bị bắt giữ. Ảnh: SĐ

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Yến và D. đưa ra thông tin gian dối, mạo danh cán bộ, nhân viên Trung tâm đấu giá, đồng thời làm giả giấy tờ liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại nhiều tỉnh, thành như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hà Nội...

Sau đó, hai đối tượng kêu gọi, lôi kéo các nạn nhân góp vốn đầu tư với cam kết được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đấu giá tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Yến và D. đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng của 2 nạn nhân trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị những người có liên quan hoặc là bị hại của hai đối tượng trên sớm đến trình báo để được giải quyết theo quy định.