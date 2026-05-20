Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Đình Dân (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Phan Đình Dân. Ảnh: CACC

Theo cơ quan điều tra, trước đây Dân là nhân viên một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn và lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Sau khi nghỉ việc, Dân vẫn tiếp tục liên hệ với nhiều khách hàng cũ, đưa ra thông tin gian dối về việc hỗ trợ đáo hạn ngân hàng, tất toán hồ sơ vay vốn nhằm tạo lòng tin.

Tin tưởng, 4 khách hàng đã giao cho Dân tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng để làm thủ tục đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Dân đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Đình Dân để phục vụ điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.